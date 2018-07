Die Schulmedizin kann sich nicht anfreunden mit der Frischzellen-Therapie

Von Telse Hillebrecht

Als der Schweizer Arzt Dr. Niehans 1954 während der deutschen Therapiewoche erstmalig ausführlich von den Ergebnissen seiner Zellulartherapie Berichtete, rief er einen Sturm hervor – krasseste Ablehnung auf der einen, begeisterte Zustimmung auf der anderen Seite. Seither gibt es außer dem Krebsproblem wohl kaum ein medizinisches Thema, das so heftig, fast erbittert diskutiert wird.

Dr. Niehans war von der Überlegung ausgegangen, daß der Zelle als kleinster lebender Einheit Kräfte innewohnen, die dem kranken Organismus oft besser dienen als Medikamente. Dieser Gedanke war durchaus nicht neu. Schon seit über hundert Jahren weiß man von der heilenden Wirkung, die durch Einpflanzung tierischer Hormondrüsen in den menschlichen Körper erzielt werden kann – bei bestimmten Erkrankungen.

Die Erkenntnisse waren zunächst rein empirisch. Mit der Darstellung des ersten Hormons, des Adrenalins der Nebenniere, wurde dann im Jahre 1906 der Grundstein zu einer völlig neuen Forschung gelegt. Ihre rapide Entwicklung erlaubt ins heute einen tiefen Einblick in komplizierte Lebensvorgänge. Wir kennen eine Vielzahl von Hormonen, wissen vom Zusammenspiel der einzelnen Hormondrüsen und sind in der Lage, Funktionsstörungen zu behandeln.

Bei den Hormonen handelt es sich um höhere Eiweißkörper, die – was besonders wichtig ist – im Gegensatz zu anderen Eiweißen nicht artspezifisch sind, das heißt bei allen Tiergattungen und beim Menschen den gleichen Aufbau zeigen. Nach heutiger Anschauung werden nun bei der Einpflanzung tierischer Hormondrüsen diese Stoffe unverändert freigesetzt und können so zur Wirkung kommen. Da es jedoch inzwischen gelungen ist, zahlreiche Hormone rein zu gewinnen oder gar synthetisch darzustellen, hat die Behandlung mit Organextrakten oder reinem Hormon die einfache Drüseneinpflanzung in vielen Fällen abgelöst.

Niehans beschritt nun einen anderen Weg. Es waren immer wieder Beobachtungen gemacht worden, daß durch Einpflanzung einer vollständigen Hormondrüse ein besserer Effekt erzielt wurde, als ihrem Gehalt an reinem Hormon tatsächlich entsprechen konnte. Niehans folgerte hieraus drei Theorien über die mögliche Wirkungsweise der tierischen Organe: 1. die überpflanzten Zellen bleiben im menschlichen Organismus am Leben und wandern zu den entsprechenden Organen, um sich dort produktiv einzureihen; oder 2. sie bleiben am Implantationsort liegen, werden vom menschlichen Organismus am Leben erhalten und wirken weiter; oder 3. die Zellen zerfallen, ihre freiwerdenden Stoffe gelangen zu den betreffenden Organen und rufen dort Heilwirkungen hervor.