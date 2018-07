Von Erwin Topf

Mit der Formulierung, die konjunkturelle Lage sei„prekärer als gemeinhin angenommen wird“, hat das Berliner Institut Für Wirtschaftsforschung in seinem letzten Wochenbericht wieder einmal zu erkennen gegeben, daß es den Anspruch erhebt, klüger zu sein, als gemeinhin angenommen wird. Denn während die Bundesregierung und ihre wissenschaftlichen Berater ebenso wie die Sprecher der Verbände und der Kammern (und, nicht zu vergessen: die Kollegen von der Wirtschaftspublizistik) in ihrem Urteil über die erfreulichen Wirkungen der leichten konjunkturellen Entspannung ebenso übereinstimmen, wie in der Ablehnung eines doping, spielt sich das Dahlemer Institut als Kassandra auf und beklagt es, daß „die Wirtschaftspolitik (der immer noch anhaltenden Labilität der Preisentwicklung wegen) zögert, sich mit allen verfügbaren Mitteln für ein starkes Wachstum der Gesamterzeugung einzusetzen.“

Den Männern, die bei uns für die Wirtschaftspolitik im allgemeinen und für die Kreditpolitik im speziellen verantwortlich sind, wird hier also ihr „Zögern“ zum Vorwurf gemacht. Nach Ansicht des Dahlemer Instituts müßte bereits jetzt das Umsatzvolumen „mit allen verfügbaren Mitteln“ in die Höhe getrieben werden: das heißt ja doch wohl à tout prix und ohne Rücksicht auf preispolitische Bedenken – also notfalls auch auf Kosten der Preisstabilität und auf die Gefahr hin, der „schleichenden Inflation“ einen neuen Anstoß zu geben... Und warum eigentlich (so wird man ja nun fragen müssen) soll jetzt eine derart radikale Kur geboten sein? Vergebens sieht man sich nach irgendwelchen krisenhaften Symptomen um, die es rechtfertigen könnten, in der Konjunktur- und in der Preispolitik schnellstens auf Gegenkurs zu gehen. Droht etwa ein Beschäftigungsrückgang, der zur Massenarbeitslosigkeit führen könnte? Ist die Zahl der Wechselproteste und der Insolvenzen bedenklich angestiegen? Müssen die Kreditinstitute besorgt sein, weil erhebliche Kreditbeträge notleidend werden könnten oder bereits gefährdet sind? Sind Handels- und Industriefirmen, weil sie ihre Warenbestände und Rohstoffvorräte nicht mehr durchhalten können, zu Schleuderverkäufen gezwungen? Das wären doch die Symptome einer prekären Lage: so sieht es nämlich aus, wenn die Gesamtwirtschaft in eine kritische Phase gerät! Und wer desgleichen noch nicht selber miterlebt hat, müßte ja den Sachverhalt aus der Literatur kennen ...

Wenn solche krisenhaften Symptome völlig fehlen, aber Kassandra trotzdem auf der konjunkturpolitischen Bühne erscheint, möchte man ja gerne wissen, was sie aus den Kulissen hervorgetrieben hat. Es ist das, wie aus dem letzten Wochenbericht ganz klar abzulesen ist, eine reine theoretische Sorge. Sie ist nämlich nicht aus irgendwelchen Nöten der Praxis abgeleitet, sondern in der Studierstube entstanden: bei der Betrachtung der sich abflachenden Kurven für die Auftrags- und Umsatzentwicklung speziell für Verbrauchsgüter und Grundstoffe, weniger also für Investitionsgüter. Und schon spricht man nicht bloß (was noch allenfalls berechtigt wäre ...) von einer möglicherweise eintretenden stationären Entwicklung, sondern übertreibend davon, daß derzeitig ‚,alle(!) Bestimmungsfaktoren der gesamten (!) Nachfrage auf Abschwächung tendieren“ – während es sich realiter nicht um ein Absinken der Kurven handelt, sondern lediglich um eine Abschwächung der Zuwachsraten! Daß („in wichtigen Erzeugungsbereichen“) nicht alle Kapazitäten ausgelastet sind, sollte ja noch kein Anlaß sein, kopfscheu zu werden. Das ist doch ein völlig normaler Zustand und eine ökonomische Selbstverständlichkeit, zumal in einer Phase des Lagerabbaus, wie wir sie jetzt gerade (dank einer auf Stabilität gerichteten „allgemeinen Preiserwartung“) durchmachen.

Beunruhigend ist in Wirklichkeit eigentlich nur die eigenwillige und zugleich unzulängliche theoretische Konzeption des Dahlemer Instituts. Es hat sich eine Vollbeschäftigung sui generis als konjunkturpolitische Norm gesetzt: nämlich nicht die Vollbeschäftigung der menschlichen Arbeitskräfte – was eine vielleicht vertretbare, wenn auch nicht ganz unbedenkliche „Zielvorstellung“ ist –, sondern die volle Auslastung der Produktionskapazitäten. Über den Bedeutungswandel, den der Begriff „Vollbeschäftigung“ damit erfährt, wird man sich vermutlich in Dahlem selber noch keine volle Rechenschaft gegeben haben, und ebensowenig darüber, in welch’ gefährliche Nachbarschaft zu dirigistischen (und auch protektionistischen) Gedankengängen man sofort gerät, wenn alle vorhandenen Anlagen – also auch solche, die mittlerweile veraltet, teuer im Betrieb und standortungünstig gelegen sind – „auf volle Last gefahren“ werden sollen. Nun besteht freilich überall sonst Einigkeit darüber, daß nicht der jeweilige Kapazitätsstand das bestimmende Moment für die Produktion zu sein hat, sondern die „echte“ (also nicht künstlich aufgepustete...) Nachfrage, für deren Bedarf normalerweise eben nur der mit günstigen Kostenverhältnissen arbeitende Teil der Produktionsanlagen beansprucht wird. Also ist es die natürlichste Sache von der Welt, daß sich ein ständiger Abbau „alter“ Kapazitäten vollzieht, die als zu teuer und zu wenig ergiebig (oder auch deshalb, weil die Substitutionskonkurrenz neuer Produkte ihre Erzeugnisse verdrängt hat) „aus dem Markt geworfen“ worden sind. Dieser ständige Wandel macht ja geradezu das Wesen des ökonomischen Fortschritts aus!

Man kann es doch wahrhaftig nicht als ein volkswirtschaftliches Unglück ansehen, wenn irgendwelche Anlagen nicht mehr voll ausgenutzt sind, und man kann auch nicht die Wirtschaftspolitik primär auf das Ziel abstellen, den gesamten technischen Apparat tel quel auf vollen Touren laufen zu lassen. Daß der Mensch nicht nur (und nicht in erster Linie) dazu da ist, die von ihm geschaffene Apparatur zu bedienen, darf ja wohl heute als Selbstverständlichkeit gelten. Aber offenbar ist es immer noch notwendig, Verwahrung gegen die These einzulegen, daß es mit der Würde des Menschen vereinbar sei, wenn ihm zugemutet wird, seinen persönlichen Verbrauch und das Maß seiner Zukunftsvorsorge an dem zu orientieren, was die vorhandenen Kapazitäten jeweils bei voller Auslastung liefern oder (etwas derber gesagt:) „auf den Markt ausspucken“ könnten ... Dazu, daß Verbrauch und Investition sich der „Diktatur des Fließbandes“ unterwerfen, besteht schließlich auch deshalb keine rechte Veranlassung, weil ja das jeweils mögliche Maximum der „Güterversorgung“ eben nicht das unter gesamtwirtschaftlichen Aspekten wünschbare Optimum an Produktion und Angebot darstellt. Die Produktion bei voll ausgelasteten Kapazitäten kann auch nie so billig sein, daß sie allein deswegen vom Markt voll aufgenommen wird.