Die Schörner-Watsch’n ist gesühnt

a-h, München

Die Ohrfeige, die dem ehemaligen Generalfeldmarschall Schörner im vorigen Oktober vor seinem Wohnhaus in München verabfolgt wurde, fand jetzt ihre gerichtliche Sühne. Sie wurde als „leichte vorsätzliche Körperverletzung“, die „nicht aus ausgesprochen unedlen Motiven“ begangen worden sei, in der Form abgegolten, daß der Richter es bei der Strafe bewenden ließ, die dem oberbayerischen Textildrucker Roderich Boettner schon mit einem Strafbefehl zudiktiert worden war: 100 DM Buße.

Die Wut des Attentäters datiert vom Jahre 1943, wo Schörner ihn und seine Kameraden „Schurken und Verbrecher“ nannte, weil einer aus ihrem „Haufen“ desertiert war. Das trug Boettner dem Feldmarschall um so mehr nach, als „Schörner 1945 selbst desertierte“. Aber noch ein anderes originelles Motiv machte Boettner in der Verhandlung geltend: Es hatte ihn aufgeregt, daß sich in dem bekannten Schörner-Prozeß zu wenig alte Soldaten gemeldet hatten, die gegen den Feldmarschall aussagen wollten. Ihnen saß, wie er meinte, die Angst vor Schörner immer noch in den Gliedern. Diesen Ängstlichen wollte er mit seiner Watsch’n Mut machen!

„Die Ohrfeige freut mich noch bis an mein Lebensende“, rief der Unentwegte begeistert aus und krönte seine Verbal-Attacke mit dem lapidarenSatz: „Dieunheimliche Erbärmlichkeit dieses Mannes erschüttert mich derart, daß ich auch jetzt noch der Meinung bin, er gehört lebenslänglich ins Zuchthaus.“ Was der also Apostrophierte immerhin als eine „unverschämte Beleidigung“ bezeichnete.

Indessen ergaben sich keine „Weiterungen“ daraus. Der Vorsitzende, Amtsgerichtsrat Dr. Herbert Schmidt, verstand es mit bewunderungswürdigem Geschick, Öl auf die Wogen zu gießen und der Ordnung zu ihrem Recht zu verhelfen – um die es in diesem Verfahren einzig und allein ging...