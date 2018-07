Tiere, die wie Menschen denken, handeln und reden, haben nur im Märchen Berechtigung. Treten sie in sogenannten Tierbüchern auf, verstoßen sie gegen das Gesetz des Natürliches und Kreatürlichen, dem alle Lebewesen unterworfen sind.

Wenn also in einem Hundebuch ein Scotch-Terrier mit einem Boxer einen ausgedehnten Briefwechsel führt, in dem sich beide über ihre Beziehungen zu den Menschen unterhalten, so betrachtet man diese Veröffentlichung zunächst – milde gesagt – mit skeptischer Zurückhaltung. Doch wird man eher angenehm überrascht durch

Richard Katz: „Von Hund zu Hund“; Albert Müller Verlag, Rüschlikon; 126 S., 12,80 DM. Das ist keines jener rührenden, von falsch verstandener Tierliebe triefenden und verlogenen Bücher, die edle Vierbeiner wie Ritter ohne Furcht und Tadel wirken lassen, um damit im Grunde nur zu beweisen, daß die Tierfreunde die besten Menschen sind. Richard Katz verwendet die anthropomorphistische Darstellung bewußt als literarischen Kunstgriff, um den Typ des „Menschenhundes“ darzulegen, der sein seelisches Gleichgewicht zugunsten des Menschen verschoben hat und in psychischer Isolation zu anderen Hunden steht. Es sind alles Hunde, die in engstem Kontakt mit ihren Herren leben, und wie anders sollte man ihre „Vermenschlichung“ darstellen?

Daß der Autor von Hunden viel versteht, zeigt er auch in seinem anderen Buch, das einige Abschnitte aus früheren Reisebüchern enthält:

Richard Katz: „Spaß mit Hunden“; Albert Müller Verlag, Rüschlikon: 189 S., 15,80 DM.

In dieser kunterbunten Hundekunde erzählt er von den Hunden, die ihn während seines Lebens begleiteten und denen er auf seinen ausgedehnten Reisen begegnete. Pudel, Boxer, Sealyham-Terrier und brasilianische Paria-Köter geben sich hier ein Stelldichein, dessen Grundmotiv heiter ist.

Immer wieder aber entdeckt man in den leicht und spannend erzählten Begebenheiten eine solche Fülle von Verständnis, Wissen und neuen Erkenntnissen, daß auch der Hundekenner, abgesehen von dem zu erwartenden Vergnügen, das Buch nicht ohne Gewinn lesen wird. u. k.