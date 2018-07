Erinnerungen aus dem tausendjährigen Reich

Von Heinz Stademann

Betriebsobmann Meyer II suchte drei Mann, die die Betriebsfahne tragen sollten. Eigentlich war das – seit Jahren – Aufgabe der Lagerarbeiter. Aber unser Betriebsobmann Meyer II fand dieses Mal keinen. Peter Schulze hatte einen „Hexenschuß“, Heinz Bruhne einen „Arm verrenkt“ und der alte Matthias ein „Geschwür“. „Es ist mir selber peinlich, daß es ausgerechnet auf der Schulter ist“, hatte er entschuldigend hinzugefügt. Niemand wollte.

Kurz darauf ließ Meyer II uns, die Lehrlinge, rufen. Er gab uns die Hand (was er noch nie getan hatte), war sehr freundlich. Er nannte uns seine jungen Arbeitskameraden, die Hoffnung des deutschen Volkes und die Garanten der besseren Zukunft. Das kannten wir. Wenn die Leute so sprachen, wollten sie immer was. Max hatte das anscheinend gleich begriffen, denn als Meyer II uns erklärte, daß auf unseren Schultern das künftige Schicksal des Reiches liege und der eherne Blick des Führers ständig auf uns ruhen werde, kniff er mich in den Hintern. Das dicke Ende kam denn auch.

Philipp, Max und ich sollten als jüngste Stifte am 1. Mai die Betriebsfahne tragen. Mir wurde leicht flau: Das Ding hatte ein nettes Gewicht. Philipp stotterte was von „Senkfuß links“ und „der Arzt hat gesagt...“ Aber der Betriebsobmann meinte, das mache einem deutschen Jungen nichts aus. Man sah deutlich, daß er sich ärgerte. Wie konnte ein deutscher Junge Senkfuß haben, Senkfüße wie Juden und solche Typen sie hatten?

Mokka mit Vanille

„Betriebsgemeinschaft Lubasch & Co. mit 25 Angestellten, 16 Arbeitern und 6 Lehrlingen zum Mai-Appell angetreten“, meldete Meyer II am 1. Mai Punkt 6 Uhr dem Herrn Direktor Lubasch. „Heil Betriebsgemeinschaft“ schrie der. „Heil Betriebsführer“, so schrien wir zurück. Dann hielt Direktor Lubasch eine Rede. Von der neuen großen Zeit sprach er und von der Ordnung und Disziplin, die wieder im deutschen Gewerbe herrsche. Allen ginge es besser. „Ihm besonders“, sagte Peter Schulze leise und gähnte laut. Direktor Lubasch sah es, lief rot an, kam mit seiner Rede durcheinander und schloß schnell mit einem dreifachen „Siegheil“.