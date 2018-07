Nach verlustreichen Nachkriegsjahren rechnet die Ruhrchemie AG, Oberhausen-Holten, daß es im laufenden Geschäftsjahr 1957/58 (30. 6.) wahrscheinlich möglich sein wird, den noch bestehenden Verlustvortrag von rund 10 Mill. DM auszugleichen. Dabei sind Abschreibungen von voraussichtlich rund 19 Mill. DM einkalkuliert. Nach dem Geschäftsbericht für 1956/57 (30. 6.), der jetzt verabschiedet wurde, schließt das Berichtsjahr mit einem Gewinn von 2,43 Mill. DM ab, der zur Teiltilgung des Verlustvortrages auf 10,48 Mill. DM verwendet wird. Der Gesamtumsatz erhöhte sich im Berichtsjahr auf 168,29 Mill. DM (ohne Mineralölsteuer), gegenüber 124,32 Mill. DM im Geschäftsjahr 1955/56.

Nach der Neuordnung sind nunmehr am Aktienkapital der Ruhrchemie AG von 60 Mill. DM zu je 25 v. H. die Bergbau AG Neue Hoffnung (Oberhausen), die Essener Steinkohlenbergwerke AG (Essen), die Rheinpreußen AG für Bergbau und Chemie (Homberg) und als neu hinzugekommener Partner die Farbwerke Hoechst AG (Frankfurt/M.-Höchst) beteiligt. Vorsitzender des aus 18 Mitgliedem bestehenden Aufsichtsrates ist Prof. Dr. Karl Winnacker (Farbwerke Hoechst).

Die Neuordnung der Besitzverhältnisse ist mit einem weiteren chemischen Ausbau der Werke verbunden. Das erste größere Projekt ist die Errichtung einer Polyethylen-Anlage mit einer Kapazität von etwa 12 000 Jahrestonnen. Mit der Produktionsaufnahme ist nach der ersten Ausbaustufe in etwa 1 1/2 Jahren zu rechnen. Auf die Frage nach der Rivalität zwischen den großen Polyaethylen-Produzenten in Deutschland antwortete Vorstandsmitglied Dr. Kaeding, daß hier eine Verständigung und weitgehende Abstimmung der einzelnen Produktionsprogramme durchaus möglich sei. V. D.

Die Bewegung der Aktienkurse ist in der Bundesrepublik seit Jahresbeginn fast stetig aufwärts verlaufen – völlig im Gegensatz zur Wall Street, wo sich die Recession natürlich auch in den Aktienkursen widerspiegelt. Bei der Abwärtsbewegung der deutschen Aktienkurse hat der Konjunkturverlauf dagegen keine Rolle gespielt. Antriebskräfte waren vor allem die in Aussicht stehenden Steueränderungen, die eine Herabsetzung der Körperschaftsteuer für ausgeschüttete Gewinne vorsehen – sowie die steuerfreie Ausgabe von Aufstockungsaktien aus den Rücklagen ermöglichen sollen.