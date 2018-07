Inhalt Seite 1 — Nicht alle Preise werden am grünen Tisch gemacht Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Wolfgang Krüger

Die Gewerkschaften führen Klage darüber, daß ihnen Unrecht geschieht. Sie weisen mit Entrüstung den Vorwurf zurück, mit den von ihnen erzwungenen Lohnerhöhungen auch die Preise in Bewegung gebracht zu haben. Nachdem bereits Anfang März der Leiter der Volkswirtschaftlichen Abteilung des DGB-Bundesvorstandes, Alfred Rosenberg, in der „Welt der Arbeit“ („Die Karten auf den Tischl“) sich derartige Verdächtigungen verbeten hatte, ist nun im Düsseldorfer Gewerkschaftshaus die Propaganda-Maschine angelaufen. In Massenauflage wird seit einigen Tagen eine Flugschrift auf die Straßen gebracht, worin „die Preissteigerungen auf der ganzen Linie“ an den Pranger gestellt werden – und als Alleinschuldige die Unternehmer und die Bundesregierung.

„Die Ermahnungen“, so ist da zu lesen, „die man ständig an uns richtet, gehen an die falsche Adresse... Wer macht die Handelsspannen und die Preise?... Wer macht die Gewinne?... Sind es die Gewerkschaften, die trotz sinkender Rohstoffpreise die Preise erhöhen?... Sind es die Gewerkschaften, die Preisbindungen und Preisabsprachen vereinbaren? Die Gewerkschaften machen keine Preise – sie haben auf Kalkulationen der Preise keinen Einfluß; die Unternehmer, der Handel und die Regierung entscheiden darüber. Wer die Preise senken will, soll sich an die Unternehmer und den Handel wenden und nicht an die Gewerkschaft...“

Nun, das steht in einem Flugblatt. Publizistische Erzeugnisse dieser Art zeichnen sich in der Regel nicht dadurch aus, daß sie der Wahrheit auf den Grund gehen. Allerdings gibt es in unserer Wirtschaft zwangswirtschaftliche Naturschutzparks, in denen die Preise etwa in der Weise „gemacht“ werden, wie es hier der Wirtschaft als übliches Verfahren unterstellt wird. In der Ernährungs- und in der Wohnungswirtschaft zum Beispiel – dort zum Schutze des Erzeugers, hier zum Schutze des Verbrauchers, also aus sozialpolitischen Erwägungen – werden Preise dirigistisch festgesetzt. Für diese von hoher Hand „verordneten“ Preiserhöhungen werden die Gewerkschaften auch nicht verantwortlich gemacht. Es hat auch niemand den Versuch gemacht, die hinter uns liegenden Tariferhöhungen der Bundesbahn auf das Schuldkonto der Gewerkschaften zu schreiben, wiewohl die gestiegenen Personalaufwendungen dieses öffentlichen Unternehmens eine Mitursache dafür waren, daß seine Defizite von Jahr zu Jahr angewachsen sind. Vorgeworfen wird den Gewerkschaften, daß sie in den Bereichen unserer Wirtschaft, in denen die Preise nicht „gemacht“ werden, sondern nach ökonomischen Gesetzen zustande kommen, wider die Vernunft gehandelt und damit die Situation heraufbeschworen haben, gegen die sie jetzt Sturm laufen.

Mit der lapidaren Behauptung, daß es letzten Endes die Unternehmer seien, die die Preise „machen“ (und daß deswegen ihnen die Preiserhöhungen der letzten Jahre zur Last zu legen sind), wird dieser Vorwurf nicht entkräftet. Denn es ist ja nicht so. Die Vorgänge, die sich in den letzten Tagen z.B. auf dem Mineralölmarkt abgezielt haben, zeigen, daß sich selbst sehr marktstarke Konzerne in ihrem Preisgebaren den Gesetzen von Angebot und Nachfrage beugen müsser. Dem „privatwirtschaftlichen Preisdirigismus“ sind jedenfalls Grenzen gesetzt. Diese werden in erheblichem Maße durch die Nachfrage am Markt bestimmt, bei Verbrauchsgütern also auch durch die Entwicklung der Masseneinkommen, auf die die Gewerkschaften ja einigen Einfluß haben.

In ihrem Bemühen, die Auswirkungen von Lohnerhöhungen auf das Preisniveau zu bagatellisieren, haben die Gewerkschaften das Argument in die Debatte geworfen, daß der Lohnanteil am Umsatz der Betriebe sinkt und daß schon daraus zu ersehen sei, daß es nicht die Löhne und Gehälter sein können, die die Preise nach oben drücken. Auch dieses Alibi steht auf schwachen Füßen. Es liegt in der Natur der Sache, daß in einer immer stärker rationalisierten Wirtschaft die Lohnkosten fallen. Der technische Fortschritt besten darin, daß ein immer größerer Teil der menschlichen Arbeitsleistung durch Maschinen ersetzt wird. Da diese Maschinen in Anschaffung wie in Betrieb auch etwas kosten, müssen in den Kostenrechnungen der Betriebe die Aufwendungen dafür steigen. Der Versuch der Gewerkschafter, durch Herauftreiben der Stundenverdienste die „Lohnquote“ unter allen Umständen aufrecht zu erhalten oder sie gar zu Lasten der „Gewinnquote“ zu erweitern, muß zu einer Aufblähung der Gesamtkosten und damit zu einem Preisauftrieb führen, – es sei denn, daß die Arbeitnehmer mehr als bisher sich dazu entschließen, den ökonomischen Zwangsläufigkeiten Rechnung zu tragen und einen Teil ihrer Mehrverdienste auf dem Wege des freiwilligen Sparens für die Finanzierung der Investitionen zur Verfügung stellen.

Das ist nun leider nicht der Fall. Die Entwicklung der freien Ersparnisse zeigt in letzter Zeit zwar eine erfreuliche Tendenz nach oben; aber die hohen Zinssätze am Kapitalmarkt sind ein Beveis dafür, wie knapp das Kapital immer noch ist – zu knapp, um die Investitionsfinanzierung aus Gewinnen von heute auf morgen schon auf jenes gesunde Maß zurückzuführen, das sozialpolitisch wünschenswert wäre. Offenbar ist die Gangart, welche die Gewerkschaften in ihren Lohnforderungen in den vergangenen Jahren angeschlagen haben, zu schnell gewesen. Trotz Rationalisierung und Einsparungen menschlicher Arbeitskraft brachten die Personalaufwendungen den Kalkulationen der Betriebe nicht jene Entlastung, die notwendig gewesen wäre, um die gestiegenen Maschinenkosten reibungslos finanzieren zu können. Die Unternehmer nahmen die fehlenden Mittel von dort, woher sie sie bekommen konnten. Da sie der Kapitalmarkt nicht hergab, nahmen sie den kaufbeflissenen Arbeitnehmern einen Teil der Lohn- und Gehaltserhöhungen über die Preise wieder ab. Hätten sie das nicht getan, wären viele Investitionen unterblieben, die in den vergangenen Jahren zur Mehrung des Sozialprodukts beigetragen haben. Wir ständen heute nicht da, wo wir jetzt stehen.