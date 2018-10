Inhalt Seite 1 — Notizen für Reisende Seite 2 Auf einer Seite lesen

Hollands Tulpen. Alljährlich wird der Blumenpark Linnaeushof bei Haarlem von dem österreichischen Botschafter eröffnet, wenn die Tulpen wieder blühen. Dieser Brauch erinnert daran, daß vor 400 Jahren sein Vorgänger am Hofe des türkischen Sultans Selim I. die ersten Tulpen nach Wien mitbrachte und einige Zwiebeln dem holländischen Botaniker Clusius überließ.

Kreis Höxter im Weserbergland ist noch ein verhältnismäßig unbekanntes Gebiet zwischen der Oberweser und dem Eggegebirge, das sich südlich des Teutoburger Waldes erstreckt. In ihm bieten sich manche Möglichkeiten, in stillen, verträumten Dörfern geruhsame Urlaubstage zu verbringen. Ein neu erschienener Faltprospekt weist besonders auf die behagliche Gastlichkeit hin, die den Großstadtmüden in den Gemeinden dieses Kreises erwartet.

Ein unterirdisches Gletscherbecken wurde in Hindelang in den Allgäuer Alpen angezapft, um die Trinkwasserversorgung des ständig sich vergrößernden, Ortes zu verstärken. Der unterirdische Gletscher ist so groß, daß der Kurort auf Jahre hinaus mit erstklassigem Trinkwasser versorgt bleibt.

Über 80 Motels sind in den letzten Jahren in den europäischen Reiseländern gebaut worden. Diese nach den Erfahrungen in Amerika errichteten. Straßenhotels erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. In den USA sind über 60 000 Motels mit 900 000 Betten registriert.

Ein Zeltplatz mit Komfort ist nach seiner Fertigstellung der Campingplatz Lindau, direkt am Bodensee, nahe der österreichischen Grenze gelegen. An die Parkstraße für Wohnwagen schließen sich drei neue Boxen mit Wäscheeinrichtungen für „die kleine Wäsche der Hausfrau“ an. Mit Fliesen ausgelegte Waschräume, Warm- und Kaltwasserduschen und – eine Lautsprecheranlage zur Warnung von Paddlern bei aufziehenden Gewittern sind die letzten Errungenschaften des Lindauer Campingplatzes. Auch ein neues Rettungsboot „für alle Fälle“ wurde angeschafft.

Ganzjährige Kurzeit auf Helgoland. Der Wiederaufbau des Nordseebades Helgoland ist so weit fortgeschritten, daß die Kurzeit ganzjährig durchgeführt werden kann. Von Ärzten wird das Nordseeklima auch im Winter empfohlen. Alle Häuser wurden inzwischen an das Fernheizungsnetz angeschlossen, so daß auch bei rauhem Wetter der Aufenthalt in den Zimmern und Gaststuben angenehm ist.

Ein Dorado für Angelsportler sind die beiden französischen Pyrenäenprovinzen Hautes und Basses-Pyrénées mit ihren klaren und oft reißenden Gebirgsbächen. Besonders mannigfaltig sind die Forellenarten. In den meisten dieser Gebirgswässer ist der Angelsport frei, in einigen kann man gegen Bezahlung einer kleinen Gebühr den örtlichen Anglerklubs beitreten. Die Angelperioden für die verschiedenen Fischarten sind: Forelle: 15. Februar bis 7. Oktober, Lachs: 20. Januar bis 31. August, Hecht: 1. Mai bis 31. August.