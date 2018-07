Die Deutsche Bank AG konnte sich über die Beteiligung ihrer Aktionäre an der diesjährigen Hauptversammlung, die nach Düsseldorf einberufen worden war, nicht beklagen. Sie war sogar gezwungen, in letzter Minute das größte Düsseldorfer Lichtspielhaus zu mieten, und zwar vorsorglich auf neun Stunden, denn bei der „Anhänglichkeit“, die der mit Sendungsbewußtsein reichlich ausgestattete Darmstädter Kohlenhändler Erich Nold seinem „Gegenspieler“ Dr. Hermann J. Abs, dem er vor Jahresfrist auf der Hauptversammlung der Badische Anilin- & Sodafabrik AG so etwas wie eine Niederlage bereiten konnte, entgegenbringt, mußte man sich auf einiges gefaßt machen. Und tatsächlich zog sich die Hauptversammlung über viele Stunden hin.

Erich Nold strapazierte wieder einmal das im Aktiengesetz verbriefte Auskunftsrecht – und zwar zum größten Teil mit rein rhetorischen Fragen, die im Verlaufe der mehrstündigen Debatte vorher schon längst beantwortet worden waren. Immerhin: die Verwaltung zeigte bei der Beantwortung der Noldschen 76 Fragen, die er nach anfänglichem Widerstreben selbst verlesen mußte, ein hohes Maß an Geduld. Weniger geduldig war ein Teil der Aktionäre, aus deren Kreis die Frage aufgeworfen wurde, ob hier nicht ein offenkundiger Mißbrauch des Auskunftsrechts vorliege, der in der Aktienreform zu einer Begrenzung dieses Rechts führen könnte. Und tatsächlich liegt doch wohl gerade dort die Gefahr im Verhalten des Herrn Nold, der eine an und für sich gute Sache jetzt zu Tode reitet und der es allen jenen, die bei der Aktienrechtsreform für eine Stärkung der Aktionärsrechte eintreten, schwer macht, sich mit ihren Argumenten durchzusetzen.

Die Diskussion über die Dividendenhöhe nahm eine geraume Zeit in Anspruch. Ohne Zweifel sind hier verschiedene Standpunkte möglich, aber es geht zu weit, wenn man einer Verwaltung wie jener der Deutschen Bank von vorherein „Böswilligkeit“ unterstellt, weil sie für 1957 an einem Satz von zwölf v. H. festgehalten hat. Ihre Begründung ist durchaus stichhaltig. Und das wurde auch von der überwiegenden Mehrheit der Aktionäre anerkannt, denn bei der Abstimmung über die Gewinnverteilung haben Vertreter von nur 2,03 Mill. DM mit „Nein“, dagegen 160,84 Mill. DM für den Verwaltungsvorschlag gestimmt.

Ziel der Bank ist es, so sagte Abs in seinem Überblick zur Geschäftssituation, die Rücklagen auf die Höhe des Aktienkapitals zu bringen. Es fehlen also noch, wenn man die von der HV jetzt gebilligte Kapitalerhöhung um 50 auf 200 Mill. DM (4:1 zu pari) berücksichtigt, 70 Mill. DM, die in den nächsten Jahren nach und nach aufgebracht werden müssen. Ob die Konjunktur dies zulassen wird, muß man der Zukunft überlassen; aber die Verwaltung ist optimistisch – so wurde erklärt.

Nach Meinung von Hermann J. Abs bedarf es in der Bundesrepublik keiner besonderen Anreize der Geld- und Kreditpolitik, um eine befriedigende Konjunkturentwicklung zu sichern. In anderen Ländern würden dagegen zur Bekämpfung der Depression von manchen Seiten Maßnahmen vorgeschlagen, die unter Umständen eine gefährliche Ausweitung des Geld- und Kreditvolumens zur Folge haben müßten. Abs warnte davor, ähnliche Wege auch in der Bundesrepublik gehen zu wollen.

In den ersten Monaten des neuen Geschäftsjahres hat sich das Kreditgeschäft wieder etwas belebt. Die Entwicklung entsprach den Erwartungen. Allerdings müsse beachtet werden, daß die in Gang befindlichen strukturellen Veränderungen, und zwar sowohl innerhalb der Grundstoff- und Investitionsgüter- als auch in der Verbrauchsgüterwirtschaft, die in den nächsten Jahren noch an Einfluß gewinnen werden, in manchen Bereichen zu besonderer Vorsicht in den finanziellen Dispositionen Anlaß geben. Diesen Umstand müsse man im Kreditgeschäft beachten. Eine allgemeine Zurückhaltung üben zu wollen, würde jedoch der konjunkturellen Lage nicht mehr gemäß sein.

Weniger an die Adresse die Aktionäre als vielmehr an die der Kunden gerichtet waren die Ausführungen über den langfristigen Kredit. Abs wandte sich gegen Vorschläge, daß die Bank mit einem Teil der verfügbaren Mittel längerfristige Kredite geben solle, sei es im Inland- oder Auslandgeschäft. Abs wies darauf hin, daß die Bank durch: ihre Beteiligung an der Ausfuhrkredit AG einen unmittelbaren Beitrag zur Erleichterung des Exports von Investitionsgütern leiste. Würde man sich auch noch der Pflege des längerfristigen Kredits auf der Grundlage der Kundeneinlagen widmen, so wäre dies auf die Dauer nur unter Vernachlässigung der dem Institut obliegenden Aufgaben zu bewerkstelligen. In schwierigen Zeiten würden dann Gefahren für die Liquidität heraufziehen.

Einen kräftigen Zugang verzeichnete in den ersten drei Monaten dieses Jahres das Effektengeschäft, wo die Umsätze um 30 v. H. höher lagenals in der Vergleichszeit des Vorjahres. Auf der gleichen Linie liegt auch die Zunahme bei den Spareinlagen, die im 1. Quartal um 80 Mill. DM im Bereich der Deutschen Bank gewachsen sind. ue