Messen können keine Konjunkturpolitik machen. Das gilt auch für die Deutsche Industrie-Messe Hannover, obwohl sie in diesem Jahr mit ihrer Ausstellungsfläche von 420 000 qm und den 4320 Ausstellern wieder zu einer „Messe der Superlative“ geworden ist, welche Tatsache übrigens Bundespräsident Prof. Theodor Heuss in seiner Eröffnungsrede charmant einer leisen Kritik unterzog. Messen haben die Aufgabe, Markt zu sein, Produzenten und Käufern einen Überblick über Angebot und Preise zu vermitteln. Und darum ist Hannover besonders in diesem Jahre eine harte Prüfung, aus der die gesamte westdeutsche Industrie Folgerungen für einen langen Zeitabschnitt ziehen kann.

Aus einer Vielzahl von Gesprächen in den Kojen der Verkaufsstände kristallisierte sich bereits in den ersten Messetagen das Fazit heraus, daß das westdeutsche Angebot auch gegenüber dem in Hannover dokumentierten internationalen Wettbewerb gut bestehen kann. Dieser Eindruck war ebenfalls auf einer Reihe von Presseempfängen der Industrie zu gewinnen, wenn auch hier und da von einer härteren Konkurrenz des Auslandes, einem Nachlassen der Aufträge aus „Entwicklungsländern“ und einem Schrumpfen der Exporte nach traditionellen Absatzgebieten die Rede war. Auf keinen Fall kann aber die Konsumgüterindustrie etwa in Bausch und Bogen von einem Absatzrückgang sprechen. Sie verfügt nach wie für über ein gutes Auftragspolster, was ebenfalls für eine Reihe von Branchen der Investitionsgüterindustrie zutrifft.

Einheitlich ist auf der Hannover-Messe in allen Branchen das Bestreben zu spüren, die Preise zumindest stabil zu halten, wenn nicht sogar zu senken. Letzteres trifft besonders für die Fernsehgeräte-Industrie zu, die ihre Absatzmöglichkeiten im In- und auch im Ausland recht dem mistisch beurteilt. Zweifellos wird unter dem Druck der Optimisten schärfer kalkuliert.

Zu den Optimisten von Hannover gehört auch auf Chemie, deren dynamisches Wachstum darauf zurückzuführen ist, daß sich die in den vergangenen Jahren durchgeführten Investitionen nun auszuwirken beginnen. Die Chemie entwickelte sich zum größten Auftraggeber für Investitionsgüter und überrundete sogar die eisenschaffende Industrie. So nimmt dieser Wirtschaftszweig für sich mit Recht in Anspruch, einen stabilisierenden Einfluß von besonderer Bedeutung auszuüben. Das verdient vor allem deshalb Anerkennung, weil die Chemie – wie Bundesminister Balke als Vizepräsident des Verbandes der Chemischen Industrie betonte –, viele Klein- und Mittelbetriebe umfaßt, deren Fakturenwert im Exportgeschäft durchschnittlich kaum 200 DM beträgt – bei einem Gesamt-Chemie-Export von immerhin 4,5 Mrd. im letzten Jahr.

Auch Dr. Ing. e. h. Heinz Thörner, Vorsitzer des Zentralverbandes der Elektrotechnischen Industrie, der zugleich im Namen des Bundesverbandes der Deutschen Industrie anläßlich der Messe-Eröffnung sprach, ist jedem Pessimismus abhold. Er nannte das Kind beim Namen: „Die Zuwachsraten des Auftragseingangs sind zwar geringer geworden, wir waren aber eindeutig verwöhnt!“ Nach seiner Ansicht sollte die Industrie jetzt in dieser fruchtbaren Atempause jene Anpassungen vornehmen, die im Interesse der Konsolidierung der Betriebe schon lange notwendig und richtig erscheinen. Dabei werden hier und dort Überkapazitäten zutage treten.

Mit großem Elan stiegen diesmal die Franzosen in das Messegeschäft ein. Ihr Hauptinteresse hatten sie – Blickrichtung Gemeinsamer Markt – auf die Elektroindustrie konzentriert, während die Engländer die Kernenergie in den Vordergrund stellten. Überhaupt ist Hannover in diesem Jahre stärker denn je zu einem international len Kontaktplatz geworden: neben einer ungewöhnlich großen Zahl ausländischer Einkäufer besuchen auch viele offizielle Regierungsdelegationen aus allen Teilen der Welt in diesen Tagen Laatzen, das sich von einem Provisorium zu einem internationalen Markt entwickelt hat.

Höhepunkt wird am 2. Mai der Latein-Amerika-Wirtschaftstag sein, auf dem neben den Problemen der langfristigen Exportfinanzierung und des Kapitalexports vor allem über die lateinamerikanischen Widerstände gegen die EWG gesprochen werden muß. Dazu wird auch der Bundeswirtschaftsminister sich äußern, der am ersten Messetag den sowjetischen „Wirtschaftszar“ Mikojan nach Hannover begleitete. Mit etwa 30 Begleitern unternahm der sowjetische Außenhandelsexperte, sichtlich interessiert, eine Visite bei einer Reihe von Branchen. Leider beraubte die große Zahl von Messebesuchern die sowjetische Delegation jeder Gelegenheit zu einem vernünftigen Gespräch, was wiederum von jenen Branchen bedauert wurde, die (teils reale und teils übertriebene) Vorstellungen über die künftige Entwicklung unseres Handels mit der UdSSR hegen. Mikojan selbst zeigte sich auf einem Empfang, den ihm Niedersachsens Ministerpräsident Hellwege gab, recht zuversichtlich. Er sagte sogar eine Anpassung der Preise für sowjetische Exportgüter an das westdeutsche Preisniveau zu und garantierte die Lieferung bester Qualitäten. Lassen wir uns also überraschen... Willy Wenzke