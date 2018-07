Professor Erhard äußert in dem jüngst veröffentlichten Monatsbericht seines Ministeriums über die wirtschaftliche Lage im März lebhafte Klagen über die mangelnde Preiselastizität einiger Sparten der gewerblichen Wirtschaft. Durch ihre Preisgebarung, so heißt es da, hätten die Erzeuger stellenweise „die Tuchfühlung mit dem Markt verloren“. Mancher nehme lieber einen Absatzrückgang in Kauf, als auf höhere Preise zu verzichten. Diese Kritik, obwohl auf gewisse Industriezweige abgestellt, trifft haargenau auf die Preispolitik seines Kollegen Lübke vom Ernährungsressort zu. Dieser hat nämlich die „Anhebung“ der Futtergetreidepreise um 10 DM je Tonne damit begründet, daß – durch eine derartige Verteuerung der Kosten – die Rentabilität der Schweinemast verschlechtert und ein Absinken der Schweine preise verhindert werden solle. Eine Preisstützung, entgegen der Markttendenz, die sich aus dem derzeitigen Überangebot an „fertig“ gemästeten Schweinen ergibt, erscheint dem Minister also wichtiger, als die Rentabilität!

Indirekt wird durch die derart beabsichtigte Stützung der Schweinepreise auch eine Stützung der Preise für Futtermittel einheimischer Erzeugung angestrebt: also für Gerste (und damit gleichzeitig für Roggen) und für Futterkartoffeln (damit auch für Speisekartoffeln). Es soll unter allen Umständen verhindert werden, daß die künstlich überhöhten Preise für einheimisches Brotgetreide (in erster Linie für Roggen) ins Rutschen geraten – trotz der Überproduktion der letzten Jahre, die nur deshalb ohne Konsequenzen für die Preisentwicklung geblieben ist, weil einerseits die Einfuhr von ausländischem Futtergetreide mengenmäßig kontingentiert oder gesperrt und preismäßig verteuert worden ist, während andererseits immer größere Mengen Roggen „aus dem Markt genommen“ und eingelagert worden sind. Der „Roggenberg“, der so entstanden ist, muß natürlich eines Tages in Bewegung geraten, das heißt: er muß, da ja der Verbrauch an Roggenbrot stagniert oder sogar deutlich rückläufige Tendenz hat, in den Futtertrog abfließen.

Der normale Weg hierfür wäre die Verbilligung der zum Futtergetreide degradierten Brotfrucht. Dabei würden aber für die „Vorratsstelle“ erhebliche Verluste entstehen, die beim Bundeshaushalt in Erscheinung treten müßten. Weil die Offenlegung dieser – Millionenbeträge ausmachenden – Verluste für die offizielle Agrarpolitik naturgemäß recht unbequem ist, will man jetzt den Weg einer weiteren Verteuerung des Import-Futtergetreides gehen. So soll erreicht werden, daß die auf Futtermittelzukauf angewiesenen klein- und mittelbäuerlichen Betriebe künftig mehr Roggen aus der Bundesreserve beziehen, um ihren Bestand an Schweinen damit auszumästen. Die Rentabilität dieser Betriebsgruppen wird damit „bewußt und gewollt“ zum Opfer gebracht: ihre Kosten werden künstlich in die Höhe getrieben ...

So ist es in Wirklichkeit, und „daran führt kein Weg vorbei“. Um sich ein Alibi zu verschaffen, spricht die offizielle Agrarpolitik davon, daß lediglich die „gewerblichen Schweinemästereien“ von dieser Verteuerung ihrer Kosten betroffen würden und daß man ja eben nur diese „aus der Produktion herauswerfen“ wolle, um das Überangebot von Mastschweinen – die Entstehung eines „Schweineberges“ – zu verhindern. Es gibt aber in Wirklichkeit keine solche „gewerbliche Schweinemast“ mehr: es hat sie einmal gegeben, in jenen nunmehr 30 Jahre (und länger...) zurückliegenden Zeiten, als noch größere Mengen von ausländischer Futtergerste relativ billig hereinkamen. Heute sind die Kleinbauern und „Halbbauern“ („Arbeiterbauern“) die Leidtragenden bei einer solchen marktwidrigen Preispolitik – und mit ihnen alle anderen auf den Zukauf von Futtermitteln angewiesenen Betriebe, wie insbesondere diejenigen der Geflügelzucht. Anstatt diese Abnehmer von Futtergetreide als eine willkommene Kundschaft anzusehen, die man pfleglich behandeln muß, werden sie unter Rentabilitätsdruck gesetzt. Das ist, nach fast zehn Jahren marktwirtschaftlicher Praxis in der Bundesrepublik, die geradezu groteske Konsequenz einer Agrarpolitik, die primär auf Preisstützung abgestellt ist, und die ihre „Erfolge“ darin sieht, daß der Preisindex für Agrarerzeugnisse möglichst stabil bleibt – selbst dann noch, wenn allgemeinwirtschaftliche Gründe ein Nachgeben der Preise auf breitester Front geboten erscheinen lassen.

An diesem Beispiel wird deutlich, wohin eine Wirtschaftspolitik führt, die sich nicht primär an der Herstellung eines gesunden Verhältnisses zwischen Kosten und Erträgen des gut geleiteten Durchschnittsbetriebes orientiert, sondern einseitig an Preisen und Preisindizes. Dann allerdings erscheinen Preisstützungen und Preisanhebungen als das gegebene Mittel und als der Weisheit höchster Schluß ... In Abwandlung des Bonmots, mit dem Karl Kraus die Psychoanalyse als „die Krankheit, deren Therapie sie zu sein vorgibt“, charakterisiert hat, könnte man da ja wohl sagen: „Die Preisstützung ist die Krankheit, als deren Heilmittel sie angepriesen wird.“ Die Sache hat nun noch einen besonderen Haken. Allmonatlich wird nämlich der Preisindex für die Betriebsmittelkosten der Landwirtschaft errechnet und veröffentlicht. Dieser enthält verschiedene Rubriken: Kosten für Kunstdünger, Kraftstoffe, Unterhaltung der Gebäude und anderes mehr... dabei auch den Posten „Zukauffuttermittel“. Je stärker die Indexzahl für diesen Unkostenposten durch die von Amts wegen betriebene Agrarpolitik in die Höhe getrieben wird, je mehr also deswegen der Gesamtindex der Betriebsmittelkosten steigt, mit um so größerem Nachdruck wird dann die von den Bauernverbänden betriebene Agrarpolitik auf die (angebliche) „Disparität“ zwischen Kosten- und Ertrags-Index hinweisen und neue Forderungen auf paritätsausgleichende Preisanhebungen erheben. Werden die Getreidepreise daraufhin erhöht, so steigen natürlich auch die Preise für Futtergetreide, ergo erhöht sich erneut der Kostenindex: und so ist es der Agrarpolitik vorbehalten geblieben, den alten Menschheitstraum vom perpetuum mobile endlich auf eine ganz besonders witzige Weise zu realisieren ...

Jede künstlich herbeigeführte Rohstoffverteuerung führt zwangsläufig dazu, daß die Verarbeitung – im Falle der Futtermittelverteuerung die Veredelungsproduktion – ,,aus dem Lande getrieben wird“, daß sie sich also jenseits der Grenzen ansiedelt und mit ihren Erzeugnissen einen ständig wachsenden Importdruck auf den „geschützten“ Markt ausübt. Diese Entwicklung, bei der wir zwar weniger Futtergetreide einführen, dafür aber insbesondere den Aufbau einer arbeitsteilig differenzierten Produktion von Eiern und Schlachtgeflügel im Inlande sträflich vernachlässigen, ist immer von Übel – zumal aber jetzt, in der relativ kurzen Zeitspanne, die uns noch bis zum Wirksamwerden des Europamarktes bleibt. Im Gemeinsamen Markt wird es, wie mit Sicherheit vorauszusehen ist, keine temporären Einfuhrsperren und keine Einfuhrkontingente für Futtergetreide mehr geben, sondern eine kontinuierliche Einfuhr bei relativ niedrigen Zöllen. Das ist ja auch das Gegebene, um eine weltwirtschaftlich „richtige“ Arbeitsteilung herzustellen: zwischen den Standorten, wo Stapelware billig erzeugt werden kann, und den Verbrauchszentren, in deren Nähe die Veredelungsproduktion ihre natürlichen Standorte hat.

Anstatt die Umstellung auf die beim Wirksamwerden des Gemeinsamen Marktes zwangsläufig entstehenden ökonomischen Fakten zu erleichtern und womöglich noch zu fördern, geht die vom Lübke-Ministerium betriebene Wirtschaftspolitik genau den entgegengesetzten Weg. Sie betreibt eine Preisstützung für den „Rohstoff“ Getreide, der in Kürze ja doch billiger werden muß – und sie bringt eine Kostenverteuerung und damit eine Rentabilitätsverschlechterung für diejenigen Betriebe, die Abnehmer und „Weiterverarbeiter“ für Getreide sind. Derart wird gewaltsam verhindert, daß die Inlandserzeugung auf so zukunftsreichen Märkten, wie es diejenigen für Eier und Schlachtgeflügel sind, recht in Gang kommt. Und wenn der Gemeinsame Markt erst einmal „steht“, werden die auf Getreideverkauf angewiesenen landwirtschaftlichen Betriebe sich darüber bitter beklagen, daß sie so wenig Futtergetreide im Inland (und natürlich erst recht keines im Ausland ...) absetzen können, daß aber die durch niedrigere Kosten begünstigte Auslandskonkurrenz an Veredelungserzeugnissen ihnen dann die – verspätete! – „Umstellung“ auf eine verstärkte Verwertung des Getreides im eigenen Betriebe zur Erzeugung der vom Markt in erster Linie verlangten Produkte nicht mehr erlaubt. E. T.