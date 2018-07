Inhalt Seite 1 — Rotkäppchens Freiheit Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Thilo Koch

Dreierlei Liebe zur Freiheit: Der Engländer liebt die Freiheit wie ein rechtmäßiges Weib, er besitzt sie, und wenn er sie auch nicht mit absonderlicher Zärtlichkeit behandelt, so weiß er sie doch im Notfall wie ein Mann zu verteidigen. Der Franzose liebt die Freiheit wie seine erwählte Braut. Er glüht für sie, er flammt, er wirft sich zu ihren Füßen mit den überspanntesten Beteuerungen, er schlägt sich für sie auf Tod und Leben, er begeht für sie tausenderlei Torheiten. Der Deutsche liebt die Freiheit wie seine alte Großmutter.“

Vor hundert Jahren ist der Mann gestorben, der das schrieb. Aber klingt es nicht ganz aktuell? Wir Deutschen lieben die Freiheit, aber gewiß. Doch lieben wir sie nicht tatsächlich wie etwas verehrungswürdig Altes, idealisiert Kraftloses, eigentlich längst Gestorbenes? Wir bewahren der Freiheit allenfalls ein ehrendes Andenken – genau wie man es auch einer Großmutter bewahrt.

Es wäre dem ironischen Patrioten Heinrich Heine zuzutrauen, daß er an Rotkäppchens Großmutter dachte, als er 1827 die Notiz „Dreierlei Liebe zur Freiheit“ machte. Wollen wir nicht einmal versuchen, das Grimmsche Märchen an Heinesche Weise nachzuerzählen? Wohlan:

Es war einmal das liebe, kleine Rotkäppchei, ein herziges Symbol. Das schickte die Mutter in den Wald, damit es seiner Großmutter Kuchen und Wein bringe. Rotkäppchen liebte die alte, kranke Großmutter von ganzem Herzen, wie nur ein deutsches Herz die Freiheit lieben kann, die sich als Märchengestalt tief in den deutschen Wald zurückgezogen hat. „Mach dich auf, geh hübsch sittsam und lauf nicht vom Weg ab!“ sagte die Mutter, und Rotkäppchen erwiderte: „Ich will schon alles gut machen.“

Man weiß, dem armen, lieben, kleinen deutschen Rotkäppchen begegnete im Wald der Wolf, so recht ein grausliches Symbol für die allzeit schleichende, schnappende, heulende deutsche Obrigkeit im politischen Unterholz unserer Wälder.

„Rotkäppchen aber wußte nicht, was das für ein böses Tier war, und fürchtete sich nicht vor ihm“, schreiben die Gebrüder Grimm. Sehr wahr: das deutsche Volk erkannte selten rechtzeitig den, der es fressen wollte. Der Wolf verlockte das liebe, kleine deutsche Rotkäppchen, abseits vom Wege die blaue Blume der Romantik zu suchen. Ei, da jauchzte es, um seiner Großmutter gleich einen ganzen frischen Strauß blauer Blumen mitzubringen.