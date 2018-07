In Hannover neulich, bei seinem Konzert, schote Daves Quortet echtes Viehling. Das möge, fuhr der Ansager fort, folgendes Beispiel zeigen. Ich merkte sofort auf, denn echtes Viehling wird einem für die zwei Mark Rundfunkgebühren ja nicht alle Tage geschot.

Ja, die Fans haben es schwer, sich dem Durchschnittshörer am Lautsprecher verständlich zu machen. Mit dem beschränkten deutschen Wortschatz läßt sich nicht ausdrücken, was Herz und Bein des Fans bewegen. Ein so plumpes Wort wie „Gefühl“ mag dem Wonderboy aus Frankfort Johnny Double-U Goethe genügt haben. Wenn aber Daves Drummer mit dem Stahlbesen das Becken streichelt, das ist echtes Feeling, sprich: Viehling.

Es bedarf erheblicher Sprachstudien, um eine Jazzsendung – Verzeihung: Jazz-Session – im bundesrepublikanischen Rundfunk nur halbwegs verfolgen zu können. In einem kürzlich mir zu widerwilligen Ohren gedrungenen Programm unter dem Titel „Das Arrangement“, sprich: Ere-inschment, stammten 57 Prozent (in Worten: siebenundfünfzig) der verwendeten Substantive nicht aus der deutschen Sprache. Tröstlich mag dabei stimmen, daß ein Schwyzer die Schuld für das Manuskript trug.

Dennoch will mir nicht ganz verständlich erscheinen, warum Synkopen und Improvisationen nur im Pidgin-Deutsch erklärt werden können. Was die Saxes – wird zwar Sexes ausgesprochen, hat aber nichts damit zu tun – in jener Arrangement-Sendung des NDR an Unaussprechlichem von sich gaben, das wurde nur noch von den Blechbläsern – von der brass-section – übertroffen.

Der Tenor, sprich: tenner, nahm zunächst das Theme auf, während die Trombone mit full Sound ein Riff von eight Bars spielten. Bei dem Wort „Bar“ ist der Gedanke an Getränke irreführend. Aus Takt gegenüber den Fans nennt der Rundfunk den Takt „Bar“. Man verwechsle auch nicht Trombone mit Thrombose. Erstere sind gestopft, letzteres bedeutet verstopft.

Die letzten Minuten der Jazzsendung gehören dem „Work-Shop“. Da hört sich die Ansage für den Uneingeweihten ungefähr folgendermaßen an: „Nach einem Chorus der Weibs Pörkaschns, darauf ein kuhler Wokel. Aus der Rissm-Sektschn ragen Baisse und Pienno durch ihren Biet heraus.“

Kein Wort kann so harmlos sein, daß es nicht anglisierungsbedürftig wäre. Quartett wird Quortet ausgesprochen, der Baß Baisse. Allerdings ist der Baßspieler kein Baisser. Besonders toll wird es, wenn englische Ausdrücke der deutschen Konjugation oder Deklination anheimfallen; wenn aus dem englischen Verb to show „geschot“ wird, oder wenn jemand im firsten chorus gebounced hat.

Duden hat sich von den meisten Ausdrücken, die über geduldige Hörer ausgeschüttet werden, nichts träumen lassen. Seine angelsächsischen Kollegen jedoch auch nicht. Nur die Tatsache, daß die Schuldigen die Sprache ihrer nachahmenden Sehnsucht nicht beherrschen, schützt sie vor der Erkenntnis, daß sie die englische Sprache genau so vergewaltigen wie die deutsche. H. John