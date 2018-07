Von Wolfgang Altendorf

Aus der Zeit der Minnesänger und des Rittertums ist uns die romantische Überschätzung geblieben. Wie zäh und hartnäckig hält sich doch das durch nichts zu rechtfertigende Gerücht, die Liebe sei voller Romantik.

Wie merkwürdig zudem: selbst Liebende, die es ob ihrer täglichen und deshalb bereits hundertfältigen Erfahrungen besser wissen müßten, verbreiten das Gerücht mit erstaunlicher Verbissenheit.

Auch wenn wir – zum Exempel – den Versuch unternähmen, eine durch Würde, Lebensweisheit und Reife ausgezeichnete Ehefrau über ihren Brautstand zu befragen, erhielten ihre strahlenden Augen sicher sogleich jenen träumerischen Glanz, und das Lächeln wäre nur als ‚versonnen‘ zu kennzeichnen. Was sie uns im Anschluß an diese Verwandlungen aus jener Zeit berichtet, unterscheidet sich nur durch die Zeitnähe von den Themen, die einst Herr Walther von der Vogelweide als Vorlage zu seinen Minneliedern benutzte. Gewiß, die Erinnerung, und dies um so mehr, je älter sie ist, verklärt manches: aber dennoch bleibt das Phänomen unbegreiflich.

*

Hier – wie so oft – trifft die Hauptschuld an der romantischen Überschätzung der Liebe wieder einmal – die Dichter. Ich möchte nicht näher untersuchen, ob jene Spezies Mensch die Liebe etwa anders empfindet als wir, die wir der Realität des Lebenskampfes tagtäglich bewußter gegenüberstehen. Ich entdecke jedoch keinen Grund, der uns veranlassen könnte, diese poetischromantische Auffassung von der Liebe unbesehen zu akzeptieren, geschweige denn, sie als die einzig mögliche anzusehen.

Welche Qualen erleidet der Jüngling, dessen Herz zum erstenmal – wie es so schön heißt – vom Pfeil der Liebe verwundet wird! Diese als „romantisch“ zu bezeichnen, wäre eine böswillige Verkennung seines bedauernswerten Zustandes.