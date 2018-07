Dies hat sich zugetragen: Irgendwo in Westdeutschland – auf den Ort kommt es hier nicht an – entstieg zur Abendstunde ein müder Autoreisender seinem Fahrzeug, um in einem großen Wirtshaus, das sich Hotel nannte, zu nächtigen. Es war übrigens nicht das „Wirtshaus im Spessart“. Es hatte viele Garagen, und alle waren besetzt, sehr zum Leidwesen unseres Reisenden. Aber ein guter Gastwirt weiß immer Rat, wenn es darum geht, einen Gast für die Nacht an sein Haus zu fesseln. Man könne, so sprach er, das Automobil getrost auf dem Hof abstellen. Man habe das schon oft getan und nie sei irgend etwas vorgekommen. So beredt war der Wirt, und die Müdigkeit des Gastes war groß. Der Wagen wurde prompt von dem unverschlossenen Hof herunter gestohlen. Der Dieb hatte seine Lust an ihm, bis er ihn in einen Straßengraben fuhr, wo er, der Wagen, am folgenden Morgen und erheblich zu seinem Nachteil verändert, vorgefunden wurde..

Der Gast – seine Morgenstunde hatte wirklich alles andere als Gold im Munde – war dennoch wahrhaft bescheiden. Er verlangte den Ersatz der Reparaturkosten. Der Wirt – vielleicht war es doch das Wirtshaus im Spessart? – hatte sich über Nacht vollkommen verwandelt. Gar nichts wollte er zahlen, er, der doch die Sicherheit des Wagens ausdrücklich zugesagt hatte. Nun, was blieb dem Reisenden schon anderes übrig, er klagte. Und weil die Sache so sehr bedeutend war – es gibt so viele Autofahrer, so viele Gasthäuser, so wenig Garagen und so viele Wirte, die nicht haften wollen – kam sie vor den Bundesgerichtshof. Der entschied für den Gast gegen den Wirt.

Da der Kläger, so führte die Urteilsbegründung aus, sein Fahrzeug an den ihm „angewiesenen“ Ort abgestellt habe, sei es im Sinne des Paragraphen 701 des Bürgerlichen Gesetzbuches „eingebracht“ gewesen. Als „eingebracht“ nun gelten in solchen Fällen alle Sachen, die ein Gast an einen vom Wirt angewiesenen Ort gebracht hat, womit der Wirt für diese Sachen die Haftung übernimmt, sofern er diese Haftung nicht vorher ausdrücklich ablehnt, wie er seine „verehrten Gäste“ bittet, „auf ihre Garderobe selbst zu achten“. Einen stillschweigenden Ausschluß der Haftung konnte das Gericht in diesem Falle auch nicht als gegeben annehmen. Im Gegenteil, der Wirt hatte ja erklärt, der Wagen sei im Hof sicher untergebracht.

Die Reisesaison beginnt, es gibt unzählig viele Hotels und Gasthöfe ohne oder mit zu wenig Garagen, und deshalb könnte es gut sein, wenn sowohl die Reisenden als auch die Gastwirte wissen, woran sie sind. p.

