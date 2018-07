Bei der Th. Goldschmidt AG, Essen, beträgt die Umsatzsteigerung in 1957 8,5 v. H. Infolge des Preisabfalls, insbesondere bei den NE-Metallen, lagen die wertmäßigen Umsätze in den letzten Monaten unter dem Jahresdurchschnitt. Die Investitionen waren geringer als in den Vorjahren und konnten im Rahmen der Abschreibungen aus den Erträgen des Geschäftsjahres finanziert werden. Die Tochter- und Beteiligungsgesellschaften haben sich im allgemeinen erfolgreich behauptet. Die Verwaltung wird der am 22. Mai 1958 stattfindenden Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende von 11 (9) v. H. auf die Stammaktien vorschlagen. Die Umsatzentwicklung im ersten Quartal 1958 war zufriedenstellend.

Die Verwaltung der AG für Verkehrswesen und Industrie in Frankfurt/M. wird der am 27. Mai stattfindenden HV für das Geschäftsjahr 1957 eine Dividende von 12 v. H. auf das 18 Mill. DM betragende Grundkapital vorschlagen. Im Geschäftsjahr 1956 wurden 9 v. H. und außerdem ein Bonus von 2 v. H. gezahlt.

Inhaber von Zertifikaten des Uscafonds erhielten für das zwölf Monate umfassende volle Geschäftsjahr 1957/58 (15. Februar) eine Ertragsausschüttung von 3,80 DM je Anteil. In der vorangegangenen, nur acht Monate umfassenden Geschäftsperiode wurden 2,30 DM je Anteil ausgeschüttet. Der Umlauf der Anteile des Uscafonds, in dem US-amerikanische und kanadische Spitzenwerte vereinigt sind, hat sich auf 34 427 Anteile am 5. März 1958 erhöht. Während der Berichtszeit betrug die Höchstnotierung 114,40 DM und die niedrigste 90,90 DM. Soweit der Kauf von Aktien in Frage kam, erfolgte die Anlage vor allem in Versorgungswerten und Aktien des Konsumgüterbereichs. Ein großer Teil des Uscafondsvermögens wurde in Geldmarktpapieren und festverzinslichen Werten investiert, um auf diese Weise den nach unten tendierenden Aktienkursen in den USA auszuweichen und eine Reserve zum Kauf von Aktien für den Fall einer späteren Kursanhebung bereit zu haben.

Die Verwaltung der Württembergische Metallwarenfabrik (WMF), Geislingen/Steige, wird für das Geschäftsjahr 1957 eine auf 12 (10) v. H. erhöhte Dividende auf das erhöhte Grundkapital von 18,9 Mill. DM vorschlagen, woran die 6,3 Mill. DM neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung 1957 mit der halben Dividende teilnehmen. Die Gesellschaft hat 1957 erstmals einen über 100 Mill. DM liegenden Umsatz von 106,20 (1956: 97,90, 1955: 83,50) Mill. DM erzielen können. Wie das Vorstandsmitglied Dr. Ohr in Hannover erklärte, konnte die Ausweitung des Geschäfts vorwiegend durch die im Oktober 1957 beschlossene Kapitalerhöhung finanziert werden. Zur Konsolidierung, der kurzfristigen Verschuldung und zur Finanzierung von Rationalisierungs- und Modernisierungsmaßnahmen werde die Gesellschaft eine siebenprozentige Teilschuldverschreibungsanleihe im Nennbetrag von 8 Mill. DM begeben.