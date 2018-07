Verteilung der Hüls-Holding-Aktien

Vor einiger Zeit wurde im Rahmen der „Gespräche am Bankschalter“ über den Wert der Liquidationsanteilscheine der IG-Farben-Industrie berichtet. Dabei war vor allem von dem Hüls-Anteil die Rede, von dem es hieß, daß er im Laufe der nächsten Monate ausgeschüttet werden sollte. Können Sie mir heute schon den Zeitpunkt der Ausschüttung nennen und mir weiter sagen, ob in dem Liquidationsanteilschein noch weitere Vermögenswerte enthalten sind? Z. P., Stuttgart

Antwort: Die Liquidatoren der IG-Farbenindustrie haben verschiedentlich darauf hingewiesen, daß die Liquidationsanteilsscheine an Westwerten praktisch nur noch die Anteile an der im Jahre 1955 gegründeten Hüls-Holding sowie alle Ansprüche auf das Ostvermögen enthalten. Die Hüls-Anteile wurden bisher nicht ausgeschüttet, sondern auf Anordnung alliierter Stellen zur Sicherung von Gläubiger ansprüchen gegenüber der alten IG-Farbenindustrie zurückgehalten. Von solchen Gläubigeransprüchen war zunächst ein in die Millionen gehender Teil in seinen möglichen Ausmaßen nicht übersehbar. Das galt vor allem von Ansprüchen, die die in den Kriegsjahren in Betrieben der IG-Farbenindustrie beschäftigten KZ-Häftlinge stellten. Es kam hierüber zu einem Musterprozeß mit dem ehemaligen KZ-Häftling Wollheim, hinter dem die jüdischen Weltorganisationen standen. Dieser Prozeß wurde durch einen Vergleich aus der Welt gebracht. Er ist nunmehr rechtskräftig geworden. Damit sind im Prinzip die Wege für eine Verteilung der Hüls-Holding-Aktien an die Inhaber von Liquidationsanteilscheinen frei.

Bevor jedoch eine Ausschüttung erfolgen kann, müssen die Liquidatoren noch prüfen, ob unter Berücksichtigung der sonst noch verbleibenden Risiken die Befriedigung aller Gläubiger aus dem von den Liquidatoren nach Ausschüttung der Hüls-Holding verbleibenden Restvermögen gesichert ist. Erst wenn dies einwandfrei klar liegt, ist es möglich, die verschiedenen Pfänder aus dem Hüls-Holding-Komplex freizugeben. Die Grundlage dieser Prüfung wird die zum 31. 12. 1957 aufzustellende Bilanz sein. Sie muß zeigen, daß das noch verbleibende Restvermögen wirklich ausreicht; dann erst können die Liquidatoren die Hüls-Holding-Aktien von den Treuhändern, die sie zur Zeit verwahren, zurückfordern und durch öffentliche Bekanntmachung zum Umtausch des Ratenteiles Nr. 2 des Liquidationsanteilscheines in Aktien der Hüls-Holding auffordern. Es werden, wenn alles gut geht, was jedoch kaum noch bezweifelt werden kann, auf je RM 1000-Anteilschein DM 60-Hüls-Holding-Aktien ausgegeben werden. Die Liquidatoren rechnen damit, daß diese Aufforderung etwa bis Ende Juni erfolgen kann. Für den Umtausch ist auf Grund der bestehenden Bestimmung eine Frist von 6 Monaten seit der öffentlichen Aufforderung vorgeschrieben. Sobald diese Frist verstrichen ist, kann eine außerordentliche Hauptversammlung der Hüls-Holding einberufen werden.