Inhalt Seite 1 — Der Lieferantenkredit ist nicht billig Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die statistischen Lebenshaltungskosten weisen im April zum erstenmal in diesem Jahr einen kleinen Rückgang auf. Für den Sparer ist das eine erfreuliche Nachricht, denn sie zeigt, daß die Kaufkraft der D-Mark stabil ist. Unter diesen Umständen kann er den sinkenden Zins am Kapitalmarkt „ohne Tränen“ hinnehmen, denn was nützt schließlich ein hoher Zinsfuß, wenn er ständig vom Kaufkraftschwund der Währung „angenagt“ wird. Für den Umstand, daß sich das Preisniveau im vergangenen Monat nicht mehr nach oben verschoben hat, läßt sich eine Vielzahl von Faktoren verantwortlich machen. Nicht zuletzt ist das jedoch eine Folge des verschärften Wettbewerbs, der die Normalisierung der wirtschaftlichen Entwicklung kennzeichnet. Ein härterer Wettbewerb erfordert genauere Kalkulation – sowohl im privaten als auch im geschäftlichen Bereich. Deshalb gestatten Sie mir, meine verehrten Leser, wenn ich in unserem heutigen Gespräch Ihr Augenmerk auf ein Thema lenke, dem in der Vergangenheit nur ungenügende Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Und das ist das Problem des Lieferantenkredits.

In unseren wöchentlichen Gesprächen, die wir nun bald ein Jahr lang an dieser Stelle führen, haben wir uns vornehmlich der Frage gewidmet, wie man Ersparnisse am zweckmäßigsten anlegt. Heute geht es nun darum, wie man Ersparnisse macht. Nehmen wir als Beispiel den Lieferantenkredit, das heißt die Ausnutzung eines Zahlungszieles der Lieferanten, einer Finanzierungsmöglichkeit, von der in den vergangenen Jahren im ungewöhnlichen Umfang Gebrauch gemacht worden ist. Nicht immer zur Freude der Lieferanten selbst, die auf diese Weise einen beträchtlichen Teil ihrer Mittel festlegen und die sich ihrerseits wieder refinanzieren mußten. Jetzt, da sich die Aufbaujahre ihrem Ende zuneigen, beginnt ein Wandel einzutreten. Wie sich aus den Bankbilanzen ersehen läßt, sind große Bereiche der Wirtschaft „flüssig“ geworden. Das hat dazu geführt, daß die Kreditmöglichkeiten nicht mehr voll ausgeschöpft werden. In dieser Situation ist zu prüfen, ob die Kredite, die jetzt noch in Anspruch genommen werden, auch am billigsten sind. Wenn man das macht, wird man beim Lieferantenkredit einige „Haare in der Suppe“ finden.

Die Bayerische Vereinsbank hat ihren Kunden kürzlich einmal vorgerechnet, welche Verzinsung die Ausnutzung des Skontos bedeutet.

1. Beispiel: Zahlung innerhalb von 10 Tagen mit 3,5 v. H. Skonto, innerhalb von 60 Tagen netto. Dann geht bei der Inanspruchnahme des Zahlungsziels von 50 Tagen ein Skonto von 3,5 v. H. verloren. Das bedeutet, daß eine Kreditgewährung des Lieferanten für 50 Tage 3,5 v. H. des Rechnungsbetrages kostet oder umgerechnet 25,2 v. H. im Jahr.

2. Beispiel: Zahlung innerhalb von zehn Tagen mit 2 v. H. Skonto, innerhalb von 30 Tagen netto. Bei Inanspruchnahme des Zahlungsziels von 20 Tagen tritt eine Belastung von 2 v. H. ein, auf das Jahr umgerechnet sind das 36 v. H.

Wer also nicht in der Lage ist, durch sofortige Begleichung seiner Wareneinkäufe den Skonto auszunutzen, der natürlich im Preis einkalkuliert ist, muß beträchtliche Zinsbelastungen hinnehmen. Demgegenüber erwachsen einem Bankkunden für die Inanspruchnahme eines Konto-Korrent-Kredits (der Kunde kann im Rahmen des ihm eingeräumten Kredits beliebige Teilbeträge entnehmen und ebenso beliebige Teilbeträge zurückzahlen) gegenwärtig Zinsbelastungen von 8 v. H. im Jahr. Das bedeutet gegenüber dem Lieferantenkredit eine Ersparnis von 17,2 v. H. (Beispiel 1) oder 28 v. H. (Beispiel 2). Die daneben von den Banken berechnete Umsatzgebühr von l/8 v. H. pro Quartal aus der größeren Kontoseite, mindestens aus der doppelten Höchstschuld, d. i. etwa 1 v. H. im Jahr, fällt kaum ins Gewicht. Sie steht nicht unmittelbar im Zusammenhang mit der Kreditgewährung, sondern ist als Entgelt für die Führung des Kontos anzusehen, das den Kunden in den Stand versetzt, die Vorteile des bargeldlosen Zahlungsverkehrs ausnutzen zu können.

Natürlich wirkt sich die Ausnutzung der Skontiermöglichkeiten um so stärker aus, je häufiger ein Warenlager umgeschlagen wird. Auch hierfür einige Beispiele der Bayerischen Vereinsbank: