Benzin wird mit einem Pfennig je Liter zusätzlich belastet werden, vielleicht auch mit zwei Pfennigen, und Diesel-Treibstoff mit fünf bis sieben Pfennigen: so geht das Gespräch in Bonn, seitdem Minister Etzel in seiner Haushaltsrede ein Gesetz über die Straßenbaufinanzierung angekündigt hat, das neue Mittel erschließen soll. Diese neue Kostenbelastung – so wird allen Ernstes argumentiert! – werde der Autobesitzer überhaupt nicht spüren, da Benzin ja ohnedies letzthin billiger geworden sei und vielleicht noch weiter im Preis! fallen werde.

Das ist, schlicht gesagt, dummes Gerede – höflicher ausgedrückt: diese Rechnung geht leider nicht auf. Die von den Marktverhältnissen her bedingte Preissenkung ist ja nicht mit der vom Fiskus (oder vom Gesetzgeber) verfügten Steuererhöhung zu synchronisieren. Entweder kommt die Steuererhöhung zuerst, und wird so durchaus fühlbar – oder es kommt (wie es ja schon angelaufen ist) die Preissenkung zuerst, und die Steuererhöhung hinterher, und damit erst recht fühlbar. Im Moment ist es vielleicht sogar so, daß der Schritt zu einer „an sich“ fälligen Preissenkung von den großen Verkaufsgesellschaften deshalb hinausgezögert wird, weil man erst einmal sehen möchte, wie der Steuerhase läuft. Der wichtige volkswirtschaftliche Effekt einer aus dem Marktgeschehen kommenden Preis- und Kostensenkung hie et nunc geht auf jeden Fall verloren, wenn die Preissenkung alsbald durch eine Steuererhöhung „kompensiert“ wird. Das mag, beim Vergaser-Treibstoff, nicht so tragisch sein, weil ja – für die große Masse aller Personenkraftwagen – die Betriebskosten keine besondere Rolle in der Preiskalkulation für das Angebot an Dienstleistungen und Waren spielen, das mit Hilfe dieser Fahrzeuge erstellt wird. Anders würde es bei der geplanten massiven Verteuerung von Diesel-Kraftstoff aussehen. Sie wäre keine schmerzlose Operation, sondern würde sich in den Transportkosten und damit in den Preisen für wichtige Waren und Leistungen fühlbar auswirken: man denke nur an die Kosten beim Tiefbau und die Baustoffpreise.

Warum aber – so fragt sich nun ein im Bundesfinanzministerium sitzender Anonymus – muß eigentlich immer mir der Autobesitzer die geplante fiskalische Mehrbelastung des Treibstoffs tragen? Kann das nicht ebensogut und viel besser die Verkaufsgesellschaft tun, indem sie ihre „Spanne“ – Vertriebsspanne, Gewinnspanne oder wie immer man diese Sache nennen mag – um einige Pfennige verkleinert? Das wäre dann doch wirklich die Patentlösung: mehr Geld für den Straßenbau ohne zusätzliche Belastung des Kraftverkehrs. Dem Manne im Finanzministerium ist offenbar nicht klar, daß diese Idee ein Windei ist, das vor ihm schon manche seiner Kollegen bebrütet haben. Etwas mehr Fleiß beim Aktenstudium würde ihm Klarheit darüber verschaffen, warum aus diesem Ei nichts herauskommen kann. Eine solche Zusatz-Umsatzsteuer für die einstufigen Betriebe auf dem Gebiet der Herstellung und des Vertriebs von Treibstoffen wäre nämlich – von all den sehr gewichtigen rechtlichen Bedenken gegen sie einmal ganz abgesehen – nur bei einer gleichzeitigen Preisbindung für Kraftstoffe sinnvoll, würde also die Zwangskartellierung des gesamten Marktgebietes voraussetzen. Es sei denn, man würde die Bildung eines staatlichen Treibstoffmonopols als die einfachere Lösung ansehen ...

Die Sache ist freilich nicht ganz so spaßig, wie es auf den ersten Blick scheinen könnte. Die Einfallslosigkeit, die dazu führt, daß Ladenhüter – darunter auch wieder einmal die Autobahngebühr – als neueste Patentlösungen hervorgeholt und angepriesen werden, ist doch einigermaßen bedenklich. Nicht minder gilt das für die Kritiklosigkeit, mit der „man“ im halboffiziellen Bonn („in Abgeordnetenkreisen“, wie die Formulierung gewöhnlich lautet) derartige Geniestreiche der Ministerialbürokratie hinnimmt. G. K.