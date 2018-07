Inhalt Seite 1 — Die Kirche und der Staat Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Thilo Koch

Auseinandergegangen sind die Männer der Evangelischen Kirche Deutschlands, die in West- und Ostberlin über die Zukunft ihrer Kirche im geteilten Deutschland berieten. Ist vielleicht diese Evangelische Kirche Deutschlands selbst damit auseinandergegangen?

Die enge Verbindung von Kirche und S:aat hat in den europäischen Ländern eine lange wechselvolle Geschichte. Immer haftete am „Staats-Christentum“ ein Rest von Fragwürdigkeit. Es ist im Grunde diese Fragwürdigkeit, die nun theologisch und politisch wieder peinlich aktuell wurde. Die evangelischen Christen im Westen Deutschlands spüren kaum etwas davon; der Schleier der Tradition und das altvertraute Lippenbekenntnis täuschen vor, „alles sei beim alten “.

In Mitteldeutschland dagegen gibt es nun schon manches schwere Jahr hindurch kein Staats-Christentum mehr. Die Bindung von Staat und Kirche wurde hier vom Staat zerrissen. Äußerlich ist der Wegfall der staatlich beigetriebenen Kirchensteuer ein Zeichen dafür; die Kirche gilt in der „Zone“ rechtlich als „Verein“. Die Gemeinde und ihr Pfarrer sind materiell auf sich allein gestellt. Sie werden es künftig auch mehr und mehr in der Erziehungsarbeit sein. An die Stelle des Religionsunterrichts in den Schulen tritt das atheistische Credo der Kommunisten, der „dialektische Materialismus“.

In der Synode, dem „Parlament“ der EKD, gibt es Männer, die in dieser erzwungenen und bedrängten neuen Selbständigkeit der Kirche nicht nur das Negative sehen, obwohl sie natürlich den Zwang und die Bedrängnis verurteilen. Etvas Positives erwarten sie von der notwendigen Rückbesinnung auf die religiöse Substanz des Christentums. Der Glaubensernst, die „Gewissenhaftigkeit“ werden im Kampf mit der Glaubenslosigkeit und der Gewissenlosigkeit gestärkt.

Theologisch gesehen ist die Lage der Evangelischen Kirche im Gebiet der „DDR“ also ernst, aber keineswegs verzweifelt. Und politisch? Der SED-Staat verbietet die Kirche nicht; er fürchtet wohl sogar die Wirkung, die von einem religiösen Martyrium ausgehen könnte. Er versucht vielmehr zweierlei: Die Gliedkirchen der Sowjetzone vom Rumpf der EKD zu trennen – und die Geistlichen entweder als „Friedenspfarrer“ zu einer neuen Spielart „deutscher Christen“ nationalsozialistischen Andenkens zu machen oder sie vor der Öffentlichkeit bloßzustellen.

Die theologisch und politisch ambivalente Haltung der Kirchenführung – auch der letzten Berliner Synode – gegenüber der Atombewaffnung bietet Ostberlin den willkommenen Vorwand zur demagogischen Hetze. Die Kommunisten verschweigen, daß die Synode sich ausdrücklich erklärte: gegen den totalen Krieg, gegen eine Fortsetzung der Atomwaffenversuche, gegen eine Atemrüstung der beiden Teile Deutschlands, für eine allgemeine Abrüstung.