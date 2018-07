Die zum Krupp-Bereich gehörende AG „Weser“, das größte Schiffbauunternehmen in Bremen, sowohl nach Ausstoß an Tonnage als auch nach Beschäftigten, mußte vor einigen Tagen von seinen etwa 6 700 Arbeitskräften 278 Arbeiter entlassen. Als Grund für diese Maßnahme, die nicht nur in der Hansestadt Bremen, sondern allgemein an der Küste einiges Aufsehen erregte, wurde angegeben, daß ein ausländischer Reeder unmittelbar vor Kielstreckung eines in Auftrag gegebenen Tankers den Bau stoppte.

Hält man sich vor Augen, daß sich Ende März nicht weniger als 1 732 Handelsschiffe mit gut zehn Mill. BRT im Bau oder im Auftrag befanden (weder russische noch chinesische Neubauten sind hierin enthalten), und daß mit dieser Zahl ein neuer Höchststand im Schiffbau gemeldet wurde, dann muß es wundernehmen, daß in einer Zeit, die sich von der Statistik her wie eine Schiffbau-Hochkonjunktur ausnimmt, eine der namhaftesten Werften der Welt zur Entlassung von Arbeitskräften geschritten ist.

Will man diese Maßnahmen verstehen, dann muß man sich vor Augen halten, daß die Welt-Schiffahrt in einem ausgesprochenen „Tief“ segelt. Noch nie, ausgenommen die dreißiger Jahre, war die Frachtenflaute so spürbar wie in den letzten Monaten. Weder die Kohlen- noch die Getreideraten lassen zur Zeit die Reeder auf ihre Kosten kommen. Die Folge sind Auflegungen, d. h. Außerdienststellungen am laufenden Band. Zu Beginn des vergangenen Monats waren von den unter der Bundesflagge fahrenden deutschen Schiffen hundert Einheiten mit zusammen 333 000 Tonnen Tragfähigkeit „angebunden“. Das waren nahezu sechs v. H. der gesamten deutschen Handelsflotte, nach Tragfähigkeitstonnen gemessen.

In der Bundesrepublik fährt man freilich noch relativ günstig; denn im allgemeinen haben es die deutschen Trampschiffahrtsgesellschaften verstanden, ihre Neubautonnage in langfristiger Charter unterzubringen. Im weltweiten Rahmen sieht es dagegen weitaus schlechter aus. Zu Jahresbeginn waren, die amerikanische Reserveflotte eingeschlossen, über 15 Mill. BRT, also etwa 14 v. H. der Welthandelsflotte, ohne Beschäftigung. Wenn auch die Stillegungen aktiven Schiffsraumes mit rund 3,5 Mill. BRT, davon etwa ein Drittel Tankschifftonnage, erst etwa 20 v. H. des Gesamtbestandes der Aufliegerflotte ausmachten, so läßt sich nicht übersehen, daß die Schiffahrt als Barometer der Weltwirtschaft in die Schlechtwetterzone geraten ist.

Von der Frachtenbaisse sind am meisten die Exilgriechen betroffen. Die griechischen Exilreeder hatten zu sehr auf die Frachtenhausse gebaut und es dabei versäumt, einen größeren Teil ihrer Flotte in langfristigen Charterverträgen unterzubringen. Niarchos hat 15 Schiffe festgebunden, Livanos nicht weniger als 24, und auch von Onassis, dem dritten Großen dieser Reederfamilie, sind umfangreiche Auflegungen bekanntgeworden.

Griechische Auftraggeber, die ihre Flotten vorwiegend unter den sogenannten „billigen Flaggen“ betreiben, dürften maßgeblich an jenen Stornierungen beteiligt sein, die in letzter Zeit den Weltschiffbau beunruhigen. Die Entlassungen in Bremen dürften darum zunächst nur temporärer Natur sein. Die Schiffbaukapazitäten scheinen im Augenblick überzogen zu sein. Aber es ist möglich, daß auch auf längere Sicht auf diesem Gebiet gewisse schmerzhafte Operationen unvermeidlich sein werden. Noch vor Jahren kleine und mittlere Werften bauen heute Schiffe, die früher den Großunternehmen vorbehalten geblieben waren. Eines Tages könnte es zu einer Bereinigung kommen in der Welt – und auch bei uns. S.