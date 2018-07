Die Vereinigte Elektrizitäts- und Bergwerks-AG (Veba), Hamburg, Muttergesellschaft der Preußenelektra, der Preußag und der Hibernia, hat die Dividende für ihr Geschäftsjahr 1956/57 (30. 9.) nur geringfügig auf 5 (4) v. H. erhöht. Wenn man diesem Satz die jetzt errechnete Durchschnittsdividende der an den Börsen notierten Aktien von 8,84 v. H. entgegenhält, dann könnte sehr leicht der Eindruck entstehen, daß in der bundeseigenen Veba nicht alles so aussieht, wie man es eigentlich von einer Holding mit drei erstklassigen Töchtern erwarten müßte. Doch diese Meinung wäre oberflächlich, denn schon ein erster Blick in Bilanz und Geschäftsbericht zeigen, wo der Grund für die vergleichsweise niedrige Dividende liegt. Die Tochtergesellschaften der Veba sind gezwungen, sich weitgehend selbst zu finanzieren. Solange das Verhältnis Eigenkapital zum Fremdkapital einigermaßen ausgewogen ist, können die Unternehmen (einschließlich der Veba) zusätzlich an den Kapitalmarkt herantreten, aber das hat seine Grenzen – und die sind mit der Höhe des ausgewiesenen Eigenkapitals gezogen. Und gerade hier liegen die Schwierigkeiten, denn der Bund ist nicht bereit, neues Kapital aus dem Haushalt einzuschießen. Er erfüllt seine Pflichten als Unternehmer nur halb. Das mag angängig sein, solange er die Gewinne aus den ihm gehörenden Gesellschaften stehen läßt. Aber wenn neuerdings – unter dem Druck einiger Bundestagsabgeordneter – höhere Dividenden von den Bundesgesellschaften gefordert werden, dann stehen die Leiter der bundeseigenen Unternehmen vor fast unlösbaren Problemen.

Natürlich gibt es einen Ausweg – und der scheint jetzt im Falle der Preußag beschritten zu werden. Er besteht in der Heranziehung privaten Kapitals in Form neuer Aktien, die bei der Preußag breit gestreut untergebracht werden sollen. Vorgesehen ist im Augenblick eine Kapitalerhöhung um 30 Mill. DM. Selbstverständlich wurde gegen diesen Plan von verschiedenen Seiten bereits Einspruch erhoben, am nachdrücklichsten vom Betriebsrat der Preußag. Dabei mögen in erster Linie weltanschauliche Gründe mitsprechen, denn es kann nicht eingesehen werden, daß es der Belegschaft bei einer privaten Minderheitenkontrolle schlechter ergehen sollte als in der durch einige harte Entschlüsse gekennzeichneten Vergangenheit. – Die Bilanz der Veba ist „durchsichtig“. Als Beteiligungsholding kann sie nichts verstecken, also stille Reserven bilden. Ihre Haupteinnahmequelle bilden die Dividendeneinnahmen aus den Gewinnen ihrer Töchter, die mit 35,1 Mill. DM ausgewiesen werden. Daraus werden – wie schon erwähnt – 5 v. H. Dividende gezahlt (das sind 22,5 Mill. DM), weitere 12 Mill. DM sind der freien Rücklage zugeführt worden, Die Stärkung der freien Rücklagen war notwendig, weil die Veba 50 Mill. DM für die Kapitalerhöhung der Hibernia aufbringen muß, die im Sommer letzten Jahres beschlossen wurde. Mit Hilfe der 12 Mill. DM konnten zunächst nur 25 v. H. des Nennbetrages eingezahlt werden. Die Veba mußte bei der Hibernia helfend einspringen, denn mit der Kapitalerhöhung wurde die Bergwerksgesellschaft in die Lage versetzt, ihrerseits eine Kapitalerhöhung bei Scholven-Chemie um 40 Mill. und bei Fendel um 5,1 Mill. DM durchzuführen. Der Finanzplan der Hibernia bis 1961 zeigt einen Fehlbetrag von 113 Mill., dessen Deckung im wesentlichen durch Auflegung einer Anleihe von 100 Mill. herbeigeführt werden soll. Zählt man dazu die noch ausstehende zweite Trarche einer Preßenelektra-Anleihe von 50 Mill. sowie eine 25-Mill.-DM-Anleihe der Nordwestdeutschen Kraftwerke, die wahrscheinlich im kommenden Juni aufgelegt wird, dann hat die Veba-Gruppe allein einen Kapitalbedarf von 175 Mill. DM am Kapitalmarkt angemeldet. Nicht berücksichtigt ist dabei die diskutierte Preußag-Kapitalerhöhung um 30 Mill. DM.

Die Veba ist zweifellos ein bedeutender Faktor am deutschen Kapitalmarkt, und deshalb ist es auch gut, wenn ein Kenner des deutschen Finanzwesens, Staatsfinanzrat Hermann Schilling, an ihrer Spitze steht. Schilling ist ein Anhänger sorgsamer Kapitalmarkt- und Kurspflege. Nicht umsonst findet sich in der Veba-Bilanz ein Posten Wertpapiere über 0,33 Mill. DM. Er beinhaltet allein Stücke der Veba-Anleihe, die seinerzeit zur Kursstützung aufgenommen worden waren. Inzwischen konnte dieser Bestand im Zuge der Rentenhausse wieder abgebaut werden. Immerhin zeigt der Vorgang, wie die Veba-Gruppe bemüht ist, ihren Kredit heim Sparer zu pflegen. -ndt