Die Kette der gerichtlichen Urteile über das Auskunftsrecht des Aktionärs ist um ein bemerkenswertes Glied erweitert worden. Das Landgericht in Detmold hat am 28. März der Klage eines Aktionärs der Hoffmann’s Stärkefabriken AG in Bad Salzuflen stattgegeben. Es hat die Gesellschaft verurteilt, eine dem Aktionär in der letzten Hauptversammlung verweigerte Auskunft zu erteilen und zugleich den die Entlastung des Vorstandes aussprechenden Beschluß der Hauptversammlung für nichtig erklärt. (Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig; vermutlich wird die verurteilte Gesellschaft in die Berufung gehen.)

Der Klage lag folgender Sachverhalt zugrunde: Ein Aktionär, der von dem fünf Mill. DM betragenden Aktienkapital der Hoffmann’s Stärke AG Aktien im Nennwert von 176 500 DM in der Hauptversammlung vertrat, hatte sich nach Bekanntwerden des Dividendenvorschlags von zehn v. H. für das Geschäftsjahr 1956 noch vor der Hauptversammlung an den Vorstand gewandt. Unter Hinweis auf das bekannte Urteil des Bundesgerichtshofs über den Anspruch des Aktionärs auf den Reingewinn bat er um Abänderung des Gewinnverwendungsvorschlags und Ausschüttung einer höheren Dividende. Er begründete dies vor allem damit, daß der Gewinnverteilungsplan neben Dividenden in Höhe von etwa 494 000 DM und Aufsichtsratstantiemen von rund 26 500 DM einen Gewinnvortrag von etwa 270 500 DM vorsah. Darüber hinaus waren in dem Jahresabschluß der Gesellschaft die Vorstands- und Aufsichtsratsbezüge mit etwa 300 000 DM ausgewiesen worden!

Vorstand und Aufsichtsrat lehnten das Ersuchen des Kleinaktionärs ab. Das gleiche wiederholte sich, als er in der Hauptversammlung erneut den Antrag auf Erhöhung der Dividende stellte. Von insgesamt acht Fragen, die der opponierende Aktionär dann in der sich anschließenden Diskussion an den Vorstand richtete, blieb eine – die letzte,, aber nicht die unwichtigste – unbeantwortet. Der Aktionär fragte, in welcher Höhe Ruhestands- bzw. Hinterbliebenenbezüge in den im Geschäftsbericht genannten Vorstandsbezügen enthalten seien. Der Antrag des Aktionärs, eine Dividende von 15 v. H. auf die Stammaktien auszuschütten, wurde anschließend – im wesentlichen lediglich gegen seine eigenen Stimmen – abgelehnt und der Gewinnverteilungsvoischlag der Verwaltung mit großer Mehrheit angenommen. Der Aktionär gab hiergegen und gegen die sich anschließende Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat Widerspruch zu Protokoll und erhob Klage, der jetzt das Landgericht in Detmold stattgegeben hat.

Die in ihrer Darstellung überzeugend wirkenden Entscheidungsgründe stellen das Auskunftsrecht des Aktionärs in den Vordergrund Die Kammer führt aus: Der Anspruch des Aktonärs auf Auskunft stütze sich nicht auf die Rechenschaftspflicht des Vorstandes gegenüber der Gesellschaft, sondern findet seine Grundlage vielmehr in dem Mitbestimmungsrecht des Aktionärs in den Angelegenheiten derGesellschaft. Der klagende Aktionär sei nicht verpflichtet, die Berechtigung seines Auskunftverlangens im einzelnen zu begründen oder gar ein Interesse an der verlangten Auskunft darzulegen. Im übrigen vertrat das Gericht die Auffassung, daß die Frage des opponierenden Aktionärs nach der Zusammensetzung der Vorstandsbezüge ihrem Inhalt nach nicht ungeeignet sei, als Grundlage für die Ausübung anderer Aktionärsrechte zu dienen; denr die verlangte Auskunft konnte in Verbindung mit weiteren Fragen – die sich wegen der Verweigerung der Auskunft allerdings erübrigten – dafür bedeutsam sein, ob die Gewinnbeteiligung der Vorstandsmitglieder richtig berechnet und „angemessen“ war.

Das Gericht hat verneint, daß die Verwaltung der Gesellschaft sich bei ihrer Auskunftsverweigerung auf den § 112 Abs. 3 Aktienges. berufen kann. Die Bekanntgabe der Aufgliederung der Vorstandsbezüge verstoße nicht gegen die Belange der Gesellschaft. Wörtlich heißt es hierzu: „Es ist selbstverständlich, daß eine Aktiengesellschaft den Aktionären in bestimmtem Umfange Einblick in ihre inneren Verhältnisse gewähren muß. sonst wäre das Auskunftsrecht der Aktionäre überflüssig. Eine Gesellschaft darf einen Einblick in ihre inneren Verhältnisse vielmehr nur dann verweigern, wenn ihr durch Erteilung der Auskunft Nachteile drohen können. Solche Nachteile sind hier nicht ersichtlich. Es mag für leitende Angestellte nicht angenehm sein, wenn sie ihr Einkommen offenlegen müssen. Eine solche Offenlegung verletzt jedoch nicht Belange der Gesellschaft. Im übrigen hatte der Kläger mit seiner Frage, um die allein es hier geht, lediglich Auskunft über die Aufteilung der im Geschäftsbericht genannten Gesamtbezüge des Vorstandes in Gehälter, Tantieme und Ruhestands- und Hinterbliebenenbezüge erbeten, nicht aber auch über die Aufteilung an die einzelnen Vorstandsmitglieder. Die Ausführungen der Beklagten über die Möglichkeiten der Anwerbung von Vorstandsmitgliedern überzeuget, nicht. Der Hinweis auf die angeblich fehlende Üblichkeit einer solchen Auskunft ist nicht erheblich ...“

Auch mit der Frage des Mißbrauchs des Auskunftsrechts hat sich das Landgericht in Detmold befaßt. Es verneint hier die Voraussetzungen für einen „Mißbrauch“ und führt aus: „Es liegt im Wesen der kapitalistisch organisierten Aktiengesellschaft begründet, daß die Aktionäre in erster Linie daran interessiert sind, eine möglichst hohe Dividende zu erhalten. Daher kann dem Kläger nicht zur Last gelegt werden, daß er schon vor der Hauptversammlung, am 5. Juli 1957, an den Vorstand der Beklagten mehrfach herangetreten ist, um eine Erhöhung des Dividendenvorschlags des Vorstandes zu erreichen. Wenn er bei der Besprechung mit dem Vorsitzer kurz vor der HV für den Fall, daß der Vorstand seinen Vorschlag nicht erhöhe, Opposition angekündigt hat, so deutet auch diese Ankündigung nicht auf einen Rechtsmißbrauch hin. Denn es ist das Recht jedes Aktionärs, gegen eine nach seiner Ansicht zu geringe Dividendenausschüttung zu opponieren ...“

Zu dem „unbequemen“ Aktionären oft gemachten Vorwurf des „Spekulantentums“ – der auch im vorliegenden Falle eine Rolle spielte – wird in den Entscheidungsgründen des Gerichts ausgeführt, es ergebe sich aus dem Wesen der Aktie als Wertpapier, „daß die Aktionäre nicht nur durch die Dividende, sondern auch durch An- und Verkauf der Aktien Gewinn erzielen können.“ Es könne nicht als Rechtsmißbrauch angesehen werden, wenn ein Aktionär durch Opposition gegen den Dividendenvorschlag nicht nur eine höhere Dividende erreichen, sondern gleichzeitig von einem möglicherweise dadurch bedingten Kursgewinn profitieren will...

Die Nichtigkeit des Hauptversammlungsbeschlusses über die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat begründet das Landgericht damit, daß es der Gesellschaft nicht gelungen sei, zu beweisen, daß der Entlastungsbeschluß nicht auf der Verletzung des Auskunftsrechts beruhe. Den von der Gesellschaft angebotenen Beweis, die HV hätte auch nach Erteilung der Auskunft den Vorstand entlastet, hält das Gericht für unzulässig. Einmal sei hierfür erst die nächste Hauptversammlung zuständig, deren Zusammensetzung man noch nicht kenne. Zum anderen könne die Auskunft und die sich daran anknüpfenden Fragen ergeben, daß die Geschäftsführung nicht tadelsfrei gewesen sei. In einem solchen Falle könnten die Aktionäre nicht für die Entlastung stimmen, wenn sie damit nicht gleich wieder einen neuen Anfechtungsgrund setzen wollten, nmn.