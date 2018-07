Von Erich Franz

„Zur Faust-Premiere sehen wir uns wieder in Hamburg“ – wie oft hat mancher Theaterkritiker das während des letzten halben Jahres von Kollegen aus aller Welt gehört! Es ist ein Hinweis darauf, daß in der Inszenierung des Faust, II. Teil, durch Gustaf Gründgens am Hamburger Schauspielhaus kein kulturelles Lokalereignis gesehen werden kann. Theaterfreunde in aller Welt warten darauf, und es ist uns daher Anlaß genug, nachstehend eine Deutung des Werkes von Professor Erich Franz abzudrucken, der ein Leben lang als Forscher Goethes Werke zu studieren Gelegenheit hatte.

Vor 150 Jahren erschien als der achte Band der gesammelten Werke Goethes Faust I., und vor gut 100 Jahren erlebte der II. Teil, der ja erst nach des Dichters Tode 1832 bekannt wurde, seine erste geglückte Inszenierung, und zwar in Hamburg, im April 1854.

Der I. Teil war von dem Dichter nicht für die Bühne gedacht; der II. Teil war umgekehrt durchaus als Bühnenstück, teilweise sogar als Oper entworfen, wurde aber erst in neuerer Zeit dem Verständnis nähergebracht und seit 1876 zusammen mit dem I. Teil durch Devrient auf der Bühne heimisch.

Die früher allgemein herrschende optimistische Deutung der gesamten Dichtung hat in jüngster Zeit einer ebenso einseitig pessimistischen Deutung Platz gemacht. Es öffnete sich in neuer Weise der Blick für die Abgründe, für die Tragik und für die schneidende Ironie. Faust gilt nun als abschreckendes Beispiel, als Symbol unserer Verirrungen und Niedergänge.

Es ist die Aufgabe der Gegenwart, diese beiden Extreme vermeidend, zu einer unbefangenen Deutung der Dichtung vorzudringen. Sie hat im Sinn ihres Urhebers keinen unmittelbar didaktischen Zweck, weder im Verherrlichen noch im Verdammen. „Sie billigt nicht, sie tadelt nicht, sondern sie entwickelt die Gesinnungen und Handlungen in ihrer Folge, und dadurch erleuchtet und belehrt sie.“

Was den Dichter von früh auf an dem Stoff unwiderstehlich anzog, war die Zwielichtige Gestalt des großen Zauberers, zwischen Genie und Scharlatan. Dazu kam der mythische Hintergrund des aufgewühlten 16. Jahrhunderts: das überlieferte Christentum mit seiner ernsten Grundfrage nach dem Heil der Seele, daneben Glanz und Schönheit der antiken Lebensfreude und endlich die sich enthüllenden Naturkräfte der Magie. Es ist Aufgabe jeder sachgemäßen Faustdeutung, dem Dichter auf diesem Wege zu folgen. Im Einklang damit steht es, daß diese drei Mythenbereiche die Grundelemente der abendländischen Kultur überhaupt bilden und daß sie in allen großen Schöpfungen Goethes als Voraussetzungen vorhanden sind.