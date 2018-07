Nach dem Kriege ist es bei den deutschen Aktiengesellschaften beinahe üblich gewoiden, so zu bilanzieren, daß zunächst alle Möglichkälten steuerfreier Gewinnverwendung ausgenutzt werden (sei es über Abschreibungen oder beispielsweise über freiwillige Sozialaufwendungen), und nur eine gewisse Mindestsumme zur Verteilung an die Aktionäre zur Verfügung zu stellen. Niemand wird ernsthaft bezweifeln können, daß dieser Weg in Zeiten des Wiederaufbaus gerechtferbeschreiten können, überhaupt nicht gab. Denn woher hätte man die Mittel für den Aufbau nehmen sollen, wenn nicht aus der Selbstfinanzierung? Jetzt scheint allerdings der Zeitpunkt gekommen zu sein, an dem die Eigentümer der Gesellmit dieser Art der Gewinnverwendung einverstanden sind. Das wurde besonders deutlich auf der Hauptversammlung der Hoesch Werke AG, Dortmund, die zwar den Jahresabschluß 195057 (30. September) nach achtstündiger Dauer mit großer Mehrheit billigte, auf der jedoch Vertieter eines Kapitals von 14 7 Mill. DM (bei einem Aktienkapital von 375 Mill, wovon 292 9 Mill. DM vertreten waren) ihre Stimmen gegen den Verwaltungsvorschlag, wieder acht v. H zu verte len, abgaben.

Zunächst hatte der Aufsichtsratsvorsitzmde Erich Bechtolf (Deutsche Bank) in längeren Ausführungen die Dividendenpolitik näher erläutert. Er unterstrich, daß die Gesellschaft zur Erhaltung ihrer Leistungsfähigkeit weiter investieren müsse und daß es allein die Rationalisierungsinvestitionen der vergangenen Jahre gewesen seien, die es erlaubt hätten, die Kostensteigerungen aufzuangen. Nur so sei es möglich gewesen, trotz der ungünstigen Einflüsse der letzten Zeit noch ein befriedigendes Ergebnis zu erwirtschaften. Es wurde beeinträchtigt durch den überdurchschnitt35 v. H des Aktienkapitals arbeiten im Berg>au, und diese können kaum 8 v. H verdienen. Auch die Erträge der Westfalenhütte, so unterstrich Bechtolf, sind hinter denen des Vorjahres zurückgeblieben.

Bechtolfs Erklärungen über den Verlauf des jetzigen Geschäftsjahres vermochte dte %Oppositionslust der Aktionäre kaum zu dämpfen. Nach Bechtolfs Worten sind die Auftragseingänge bei der Westfalenhütte seit Februar 1958 rückläufig, bei den weiterverarbeitenden Werken sind sie jedoch noch zufriedenstellend. Die Zechen des Konzerns leiden unter Absatzschwierigkeiten. Seit Jahresbeginn haben die Haldenbestände von 23 000 t auf 220 000 t zugenommen. Deshalb mußten Feierschichten eingelegt werden. Man hofft zwar auf eine jahreszeitliche Belebung, aber nach Ansicht der Hoesch Verwaltung scheint es geboten, alle Mittel einer aktiven KonjunkturHierzu rechnet Bechtolf kredit- und kapitalmarktpolitische Erleichterungen mit dem Ziel, über eine verstärkte Binnenkonjunktur den rückläufigen Export auszugleichen. Vorgeschlagen wurden eine Förderung des Wohnungs- und Straßenbaues und ein Vorziehen von Aufträgen der öffentlichen Hand, wie z. B für die Bundesbahn.

Die diesen Ausführungen folgende Diskussion ist im allgemeinen als sachlich zu bezeichnen. Dabei war die Verwaltung erfreulich auskunftsbereit. Unter allgemeinem Beifall teilte sie mit, daß die Vorstandsmitglieder der Gesellschaft als Aufsichtsräte bei den hundertprozentigen Toch