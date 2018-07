Dd, Frankfurt

In einem der 156 Müttergenesungsheime, in denen im vergangenen Jahr 67 000 erholungsbedürftige Mütter untergebracht waren, kam kürzlich eine Bäuerin von ungewöhnlichem Leibesumfang an. Nachdem man sie in ihr Zimmer geführt hatte, verwandelte sie sich in ein Wesen von normaler Statur. Des Rätsels Lösung: Die Landwirtsfrau hatte ihr Nachthemd, die für einige Wochen Kuraufenthalt notwendigen Wäschestücke und die Kleider übereinander gezogen; dafür war sie ohne Koffer erschienen. Weswegen? Weil die Nachbarinnen nichts von der Kurbedürftigkeit von Frau Z. merken sollten. Eine Mutter hat eben nicht erholungsreif zu sein ...

Diese kleine Geschichte erzählte die Abgeordnete Helene Weber bei der Frankfurter Pressekonferenz des Müttergenesungswerkes. Das Problem ist aber nicht nur, daß die Mutter zuweilen ihre Umgebung überlisten zu müssen glaubt, seitdern daß man sie zumeist vorher selbst überlisten muß, um den dringend notwendigen Kuraufenthalt, die dringend notwendige Entspannung, durchzusetzen. Mütter fühlen sich stets unabkömmlich – und in vielen Fällen wären sie es auch, wenn nicht das Müttergenesungswerk für eine Stellvertretung durch Verwandte oder durch eine Hauspflegerin sorgte.

Dabei gibt es gewiß viel mehr überarbeitete, auf einen seelischen und körperlichen Zusammenbruch zusteuernde Mütter als jene 400 000, die der Elly-Heuss-Knapp-Stiftung bereits neue Lebenskraft für sich und ihre Familien verdanken. Die Überforderung der berufstätigen, der kinderreichen und der auf dem Lande mithelfenden Frauen ist heute eine ebenso ernste Bedrohung wie der gestörte Lebensrhythmus vieler Männer, der zur sogenannten „Managerkrankheit“ führt. Wenn dennoch die Mütter weniger von sich reden, machen, so liegt das nicht zuletzt daran, daß viele von ihnen ebensowenig wie Frau Z. mit einem. Koffer gesehen werden möchten...