Wenn sich die Bundesrepublik bisher nicht zu dieser generellen Freigabe des Kapitalimports entschließen konnte, so war dafür die Überzeugung der verantwortlichen Stellen maßgebend, daß auf Grund der hohen deutschen Rendite mit einem sehr starken Kapitalzustrom gerechnet werden müßte, ohne daß auf der anderen Seite ein entsprechender Abfluß gewährleistet wäre. Der Kapitalimport würde also erneut zu einer starken Auslandverschuldung der Bundesrepublik führen und die Tendenz zu inflationären Zahlungsbilanzüberschüssen weiter verstärken. Beim gegenwärtigen Zinsniveau würde somit die Bundesrepublik zu einem Reservoir werden, in das mehr Liquidität hineingepumpt wird als hinausfließt. Präsident Blessing hat zur Auflegung deutscher Anleihen im Ausland kritisch bemerkt, „solche Anleihen würden unseren Devisenbestand noch erhöhen, und zwar durch geborgte Devisen. Unser soeben erst wiederhergestellter Kredit im Ausland ist im übrigen ein zu kostbares Gut, als daß wir es wahllos öffentlichen und privaten Kreditsuchern überlassen könnten. Wenn Auslandanleihen einmal aufgelegt werden, dann müssen die Bedingungen die gleichen sein, unter denen auch gleichartige ausländische Adressen langfristige Anlagen erhalten“.

Mit der Feststellung, daß das gegenwärtige Zinsniveau einen „strukturellen“ Kapitalexport der Bundesrepublik nicht zuläßt, ist das Problem der Devisenüberschüsse allerdings noch nicht gelöst. Aber es bleibt nicht unlösbar. Die Recession in den Vereinigten Staaten, die sich auch auf die Rohstoffländer überträgt, macht sich infolge der engen Verflechtung Deutschlands mit der Weltwirtschaft auch hier bemerkbar, und besonders wird sich der deutliche Rückgang der Investitionskonjunktur auf die wichtigen Investitionsgüter-Exporte auswirken. Im März lag der deutsche Ausfuhrwert bereits um fünf v. H. unter dem Vorjahresstand: Die Überschüsse der Handels- und Zahlungsbilanz dürften sich daher in Zukunft vermindern. Dafür sprechen auch die Tatsachen, daß die Preise der Importgüter sinken und sich die Konkurrenz auf der Exportseite infolge der Recession verschärft.

Die nachteiligen Wirkungen dieser zu erwartenden Zuspitzung auf den Absatzmärkten werden sich auch im Beschäftigungsgrad der Bundesrepublik bemerkbar machen. Allerdings droht deswegen noch kein ernsthafter Konjunkturrückgang. Wenn schon die Kapitalknappheit einen umfangreichen deutschen Kapitalexport zur Zeit verhindert, so ist auf der anderen Seite eben dies ein Symptom für das Vorhandensein eines hohen Bedarfs an inländischen Investitionen in der Bundesrepublik. Die interne Investitionskonjunktur wird infolgedessen nahezu automatisch an die Stelle einer sich abschwächenden Exportkonjunktur treten; und der nachlassende Druck auf die Gesamtnachfrage wird es der Bundesbank ermöglichen, mit einer Senkung des Zinsniveaus diesen Prozeß zu beschleunigen und zu erleichtern. Investitionen, die in den vergangenen Jahren aus finanziellen Gründen nicht getätigt werden konnten, sind unter diesen Umständen realisierbar. – Nach einem Zeitabschnitt der Binnenkonjunktur wäre dann auch die Kapitalknappheit der Bundesrepublik nicht mehr so ausgeprägt wie heute, und die Zinssätze dürften sich langsam dem internationalen Niveau annähern. In einer neuen Phase des weltwirtschaftlichen Konjunkturaufschwungs – im nächsten Zyklus der Exportüberschüsse – dürften dann allerdings die Voraussetzungen für einen beträchtlichen Kapitalexport in Entwicklungsländer gegeben sein. Bis dahin aber stellt uns der Wunsch nach hohen Kapitalexporten in Entwicklungsländer zwangsläufig vor die Alternative: „Marktwirtschaft oder weitere Ausdehnung der wirtschaftlichen Betätigung der öffentlichen Hand?“ Bei allem Druck, der in dieser Frage auf den westlichen Industrienationen lastet, darf dieser wirtschaftlich harte Kern des Problems nicht aus den Augen verloren werden – auch nicht auf die Gefahr hin, mit dem Odium des sophistischen Bankiers behaftet zu werden.