Ein Fabrikant lädt liebe Gäste ein

Von Erika Müller

Ilse schreibt mir seit einiger Zeit. Modisch leicht verzeichnet, sitzt sie, die liebliche junge Dame, schwarzgepunktet auf dem giftig rosa Pappdeckel, in dem sie mir ihre Mitteilungen schickt. Diese leitet sie meist etwas unbeholfen ein, indem sie Fragen stellt wie die, ob ich wüßte, daß im 15. Jahrhundert Männer Korsetts getragen haben. Was will Ilse nur mit solchen Fragen?

Kaum gedacht, erhielt ich aus demselben kleinen Ort in Württemberg einen sehr privat gehaltenen Brief ganz ohne Farben und Firmenaufschrift, in dem mich ein mir bis dahin unbekannter Herr bat, ihm die große Freude zu machen, in seinem „Heim“ sein „lieber Gast“ zu sein. Aus der anhängenden Karte für die Rückantwort konnte ich entnehmen, daß es sich um einen Industriellen der in dieser Landschaft Süddeutschlands heimischen Produktion jenes intimen Kleidungsstückes handelte, das in der heutigen Modesprache das „erste Kleid“ oder der „Unterbau“ für Damen heißt und das man im Mittelalter als Mieder und noch bis vor kurzem als Korsett oder Korselett (von corps, französisch: der Körper) hieß. Ein Kleidungsstück, das es gibt, seit sich die losen Gewänder der Antike in körpernahe Trachten gewandelt haben. Zeitweilig wurden die fraulichen Eigenheiten des weiblichen Körpers damit überbetont oder verleugnet. Die Mode nahm den weiblichen Leib nun einmal nicht als mehr oder weniger vollendete Schöpfung Gottes, die die Künstler priesen; nein, er war gestaltbare Materie geworden (Spanische Mode, Cul de Paris)...

120 000 Figurenformer täglich

Die Firma in dem kleinen württembergischen Orte H. beschäftigt heute 10 000 Arbeiter (1939 waren es 2000). Sie hat Fabriken in vielen umliegenden Dörfern bis nach Franken hinein aufgekauft und ausgebaut. Aus einer Montage aller firmeneigenen Häuser auf dem Briefkopf, den ich später sah, konnte ich außer dem Stammhaus vierzehn Fabrikationsstädte mit einer Produktionsfläche von 60 000 Quadratmetern zusammenzählen. Die Firma ist die größte ihrer Art in der Bundesrepublik, ja wahrscheinlich in der ganzen Welt. In einem der Fabrikationsorte wächst jetzt eine ganze Arbeiterstadt für 800 Menschen mit Kirche und Schule und allem städtischen Komfort aus freiem Feld. Wie ich ebenfalls später einem Firmenbriefkopf entnahm, stellen die 10 000 Arbeiter „Büstenhalter, Hüftenhalter, Gummischlüpfer, Korseletts, Strumpfhalterhemden, Kinderleibchen sowie Spiralfedern und andere moderne Zubehörteile“ her. Außerdem – so hatte schon Ilse mitgeteilt – ist die „modische Sensation“ der Pettidreß, ein „Figurenformer“, der eine Kombination von Petticoat (früher Unterrock) und Korselettchen darstellt. Man fabriziert davon täglich mindestens 10 000mal ein Dutzend (denn hier wird noch mit dieser alten überkommenen, etwas komplizierten Maßeinheit gerechnet). Das ergibt eine Produktion von täglich 120 000 Stück. Wer trägt das alles?, frage ich mich. Hier eine Antwort: Zehn Prozent der Produktion geht ins Ausland; vor dem ersten Weltkrieg vorwiegend nach England und auch heute in erster Linie in die Nordstaaten Europas (Skandinavien, Holland). Dieser Exportanteil ist ein Zehntel des Exports der deutschen Konfektion.

Dem freundlichen und bisher unbekannten Briefschreiber, der mich zu einer Party in sein Haus geladen hatte und der, wie ich hörte, einer der Hauptinhaber dieses stattlichen Produktionshauses ist, teilte ich mit, daß ich sehr gern kommen würde, denn ich hatte schon viel von den märchenhaften Festen großer Industrieller im Wirtschaftswunderland gehört, zu denen Hunderte von Gästen über weite Entfernungen herangeflogen würden,, samt ganzer Schauspielerensemble und anderer Spaßmacher zur Unterhaltung, so daß ich nicht widerstehen konnte. Außerdem lockte der Frühling in H., am Ende des bezaubernden Weintales der Rems am Rande der Schwäbischen Alb.

H. ist noch hübscher, als ich erwartete. Ein kleines, über Tal und Hügel verteiltes Örtchen mit dem weich und schön geformten Berg des Rosenstein (735 Meter) in der Nähe und dem zart bewaldeten Hochberg und Scheuelberg nicht weit entfernt. Kein Wunder, daß hier die Lust an schönen Formen blüht! Und sie blüht schon lange.