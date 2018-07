Inhalt Seite 1 — Abrüstung eine illusorische Hoffnung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Eine der Hoffnungen, die Gefahr des Atomkriegs abzuwenden, ist die Hoffnung auf eine große Abrüstung, welche die Atomwaffen selbst abschaffen würde. Diese Hoffnung halte ich in der heutigen Weltlage für illusorisch. Die Sowjetunion hält an der These fest: Die Atomwaffen sollen geächtet, die vorhandenen Bestände zerstört und die Materialien friedlichem Gebrauch zugeführt werden.

Die westlichen Mächte halten an der These fest: Abrüstung muß alle Waffengattungen betreffen und durch effektive Kontrollen garantiert sein. Die beiden Thesen widersprechen einander logisch nicht Trotz mancher Versuche, einander entgegenzukommen, ist es aber nie gelungen, sie einander in der vorgeschlagenen konkreten Reihenfolge der Schritte hinreichend anzunähern. Es scheint mir, daß die Annäherung gewisse, vielleicht wichtige Einschränkungen der Rüstung und des eventuellen Gebrauches der Waffen herbeiführen kann, aber — solange sich die Weltlage nicht grundlegend ändert — nicht eine große Abrüstung. Das Argument hierfür ergibt sich aus folgendem Für und Wider: Für den sowjetischen Vorschlag führen seine Anhänger an, daß er die unmittelbare Gefahr unmittelbar angreift. Wenn es keine Atomwaffen gibt — so sagen sie —, kann es keinen Atomkrieg geben. In dieser Einfachheit des Arguments liegt seine große politische Stärke. Der Westen muß darauf gefaßt sein, durch seine Ablehnung in der öffentlichen Meinung der ganzen Welt eine dauernde schwere Einbuße zu erleiden, sowohl bei seinen Freunden wie insbesondere bei den nicht festgelegten Nationen. Es war mir eindrucksvoll, zu sehen, wie naiv auch prominente Angehörige östlicher Nationen den sowjetischen Vorschlag moralisch und politisch als den einzig vertretbaren ansahen.

Gegen den sowjetischen Vorschlag spricht in den Augen des Westens zweierlei. Erstens ließe er die Sowjetunion und China mit weit überlegenen konventionell bewaffneten Armeen zurück. Zweitens hält man Kontrollen für unerläßlich, aber für schwer oder gar nicht durchführbar. Die Sowjetunion versichert, daß sie keinen Krieg beginnen wird. Kritische Betrachter im Westen sind gerne bereit, die Ehrlichkeit dieser Versicherung, jedenfalls bezüglich des großen Kriegs gegen die Westmächte, anzuerkennen. Sie fürchten- aber, die Überlegenheit der kommunistischen Mächte in konventionell ausgerüsteten Armeen und vielleicht in unkontrollierten Atomwaffen würde ihnen erlauben, eine Politik der Expansion mit Drohungen zu betreiben, ohne zum tatsächlichen Krieg schreiten zu müssen.

Der Vorschlag des Westens: die Abrüstung solle alle Waffengattungen umfassen, sucht beiden Bedürfnissen Rechnung zu tragen. Die konventionelle Überlegenheit des Ostens könnte, theoretisch gesehen, auch durch eine konventionelle Aufrüstung des Westens ausgeglichen werden. Wirtschaftliche Gründe schließen diesen Weg aber praktisch aus. Sind die technischen Voraussetzungen einmal geschaffen, so ist Atomrüstung sehr viel billiger als eine konventionelle Rüstung von vergleichbarer Schlagkraft. Man erwartet im Westen nicht, Parlamente zu finden, die die Kosten einer großen konventionellen Rüstung bewilligen. Grundsätzlich spricht für den westlichen Vorschlag die Tatsache, daß die Atomwaffen nur die deutlichste Erscheinungsform des modernen Kriegs sind. Es ist wohl denkbar, daß ein langer Krieg mit konventionellen Waffen nicht geringere Verwüstungen anrichten würde als ein kurzer Atomkrieg. Darum sucht der westliche Vorschlag, den Krieg überhaupt auszuschalten, und nicht nur den Atomkrieg.

Gegen den westlichen Vorschlag spricht für die Russen wohl in erster Linie die Forderung der Kontrolle. Im Westen ist die Ansicht verbreitet, die Ablehnung von Kontrollen verrate die Absicht, einen Äbrüstungsvertrag heimlich brechen zu wollen. Sicher scheint mir, daß, auch wenn diese Absicht überhaupt nicht bestünde, ein umfassender internationaler Kontrollapparat aus rein mierpolitischen Gründen vom Sowjetsystem als nahezu unerträglich empfunden würde. Hält man alle anderen Schwierigkeiten für überwindbar, so zieht sich das Problem der großen Abrüstung auf die Frage zusammen, ob eine Form der Kantrolle möglich ist, die zuverlässig genug ist, um den Westen zu befriedigen und hinreichend begr:nzt, um der Sowjetunion annehmbar zu sein. Eine solche Kontrolle ist beim heutigen Stand der Technik unmöglich. Es ist zwar in weitem Umfang möglich, Atombombenversuche festzustellen und, mit größeren Schwierigkeiten, wohl auch die Produktion von Atomwaffen zu kontrollieren. Verstsckte Lager schon vorhandener Atomwaffen aufzufinden, ist technisch so gut wie unmöglich. Die Abschaffung der Atomwaffen ist also nach heutiger technischer Kenntnis erst in einem Zeitptinkt zu erwarten, in dem die Mächte bereit sind, eiiander ohne Kontrolle zu trauen oder in dem es nur noch eine Macht geben wird. Zugespitzt sagen manche Betrachter: die Abschaffung der Atomwaffen wird wohl erst stattfinden, wenn sie nicht mehr nötig sein wird. Der amerikanische Plysiker Szilard, der sich besonders intensiv um diä Sicherung gegen den Atomkrieg bemüht, drückt di:s so aus: Unser Problem ist nicht, wie wir die Btmbe loswerden, sondern wie wir mit ihr zu lesen lernen.

Es sei mir erlaubt, hier eine mehr grundsätzliche persönliche Bemerkung anzufügen. Man kennte vielleicht hoffen, durch eine unerwartete tethnische Erfindung das Problem der Kontrolle zu lösen oder zu umgehen. Heute sieht das nicht wihrscheinlich aus, doch überraschende Entdekkingen sind stets möglich. Mir scheint aber, daß min damit nur durch einen Zufall dem eigentliiten Problem 1 unserer Zeit an dieser einen Stelle entginge, um ihm an anderen Stellen wieder zu begegnen. Die Atomwaffen sind nur eine besonders deutliche Manifestation jener auf Wissen gegriindeten Macht, die der Mensch heute gewönnen hat. Selbst wenn er auf den Gebrauch einzelner Formen dieser Macht — wie im zweiten Weltkrieg aif das Giftgas — ganz oder zeitweise verzichtet, so verzichtet er damit nicht auf das Wissen, dem di;se Macht entstammt. Wir müssen also lernen, m t diesem Wissen und der aus ihm fließenden Macht zu leben.

Die technische Vernunft fordert, daß man nicht ales tut, wozu man technisch fähig ist. Wer sein Aito im städtischen Straßenverkehr mit Höchstgeschwindigkeit fährt, benimmt sich untechnisch und wird mit Recht bestraft. Der soeben ausgesprochene Satz deutet zwei Probleme an: ein organisatorisches und ein moralisches. Das organisatorische: Eine Regelung des Straßenverkehrs mußte ersonnen und eingeführt werden, die angibt, was jeder tun darf und was nicht; etwa wie schnell jeder fairen darf, damit alle so schnell wie möglich ungefährdet ans Ziel kommen. Das moralische: Obwohl es an sich nicht unmoralisch ist, mit 100 Kilomäter je Stunde zu fahren, ist es doch unmoralisch, weil, unverantwortlich, dies auf einer unübersichtlichen verkehrsreichen Straße zu tun; wer es tut, wird mit Recht verurteilt.