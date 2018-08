Man hat in den letzten Jahren viel darüber nachgedacht, wie man die Auseinandersetzungen der einzelnen gesellschaftlichen Gruppen über das zweckmäßige wirtschafts- und sozialpolitische Verhalten „versachlichen“ könnte. Dibei dachte man vordergründig an die Verhandlungen zwischen den Unternehmerorganisationen und den Gewerkschaften über Löhne und Arbeitszeit. Sollte es, so fragte man sich, denn keine Möglichkeit geben, die Fragen, ob die Löhne schneller gestiegen seien als – die Preise oder die Produktivität schneller als die Löhne, „objektiv“ zu beantworten? Dahinter stand das vielschichtige Fragespiel, wie sich jede der Gruppen – z. B. die Produzenten und der Handel bei den Preisen, die Gewerkschaften bei Lohn und Arbeitszeit, der Staat bei der Besteuerung, die Notenbank bei der Kreditpolitik – verhalten sollten, damit die Wirtschaftsentwicklung dem allgemein gebilligten Ziel entspreche: stetige Ausweitung des Sozialprodukts bei Vollbeschäftigung und stabilem Geldwert. Könnte man nicht, so überlegte man schließlich, eine Entschärfung der Gegensätze und ein zweckmäßiges konjunkturpolitisches Verhalten erreichen, wenn man durch eine Stelle mit anerkannter Autorität eine sorgfältige Analyse der Lage erstellen lassen würde, die auch Auskunft darüber gibt, welche Folgen bestimmte – angenommene – Änderungen wichtiger Wirtschaftlicher Daten haben würden?

Diesen Versuch werden wir jetzt machen. In Kürze wird die Bundesregierung ein „Sachverständigen-Gremium zur laufenden Beurteilung der gesamtwirtschaftlichen Situation“ berufen, Die Minister Erhard und Blank, die bereits Anfang März zu diesem Plan die Zustimmung der Unternehmer- und Gewerkschaftsseite fanden, werden dafür auch die Billigung des Kabinetts erhalten. Der Haushaltausschuß des Bundestages wird die dazu notwendigen Geldmittel zur Verfügung stellen.

Das Kollegium wird aus acht unabhängigen Volkswirten bestehen: aus den Leitern der vier großen Konjunkturforschungsinstitute von Kiel, Berlin, München und Essen, und aus vier Universitätsprofessoren. Sie werden von der Bundesregierung berufen, nachdem diese sich versichert hat, daß diese Männer von der Unternehmer- und der Gewerkschaftsseite als „objektiv“ anerkannt sind. Die Kosten übernimmt der Bund. Die Geschäftsführung liegt beim Präsidenten des Statistischen Bundesamtes, der aber nicht Mitglied des Gremiums ist, womit dessen völlige Unabhängigkeit auch von der Regierung unterstrichen wird.

Das Kollegium soll halbjährlich „über das Ganze der wirtschaftlichen Entwicklung“ berichten, „also das optimale Wachstum der Wirtschaft mit hohem Beschäftigungsgrad, stabilem Preisniveau und ausgeglichener Zahlungsbilanz im Auge haben“, so hieß es in der Erklärung des Bundeswirtschaftsministeriums. Hiermit wird deutlich, daß das Kollegium die jeweiligen Tendenzen der wirtschaftlichen Entwicklung messen, wägen und beurteilen soll danach, wie weit sie mit jenem wünschenswerten Ziel in Einklang stehen. Mit dieser Aufgabe, die Lage nicht nur zu „beschreiben“, sondern auch die möglichen Auswirkungen von „Datenänderungen“ – z. B. durch eine andere Kreditpolitik, durch preispolitische Maßnahmen, durch Lohnerhöhungen – zu untersuchen, unterscheidet sich diese Analyse von den anderen monatlichen Konjunkturberichten, die wir in ausreichender Zahl und hoher Qualität haben. Von Empfehlungen-soll der Bericht sich fernhalten. Er soll – unbeeinflußt von den Ansichten der großen Organisationen wie auch der Regierung – über die „Tatsachen“ unterrichten, in der Erwartung, die Sozialpartner würden dann einsichtig sein und „vernünftig“ handeln. Das Kollegium soll sich in keiner Weise mit aktuellen Streitfällen befassen. Es darf sich weder zu tarifpolitischen Auseinandersetzungen äußern noch von den Parteien um Gutachten oder Vermittlung angerufen werden. Alle Institutionen amtlicher und nichtamtlicher Art, auch die Sozialpartner, sind frei in ihrem Urteil und ihrer Reaktion auf den Bericht.

Die Einigung zwischen den Ministern und der Unternehmer- und der Gewerkschaftsseite über die Schaffung eines solchen Gremiums erfolgte zufällig im gleichen Zeitpunkt, in dem in Großbritannien der sogenannte Cohen-Bericht erschien. Auch der Cohen-Ausschuß sollte über die Veränderungen der Preise, der Produktivität und der Einkommenshöhe aus Löhnen, Gehältern und Gewinnen berichten, unter Berücksichtigung des Umstandes, „daß Vollbeschäftigung und stehender Lebensstandard auf der Grundlage einer expandierenden Produktion und einer vernünftigen Stabilität der Preise wünschenswert sind“. Die Aufgabenstellung beider Ausschüsse ist die gleiche. Der Cohen-Bericht hat in England nicht die erwartete Wirkung gehabt; er hat nicht zu einer Annäherung der Meinungen über die zweckmäßige Wirtschaftspolitik geführt, vor allem nicht zwischen der Regierung und den Gewerkschaften.

Von den englischen Gewerkschaften wurde der Cohen-Bericht heftig angegriffen. Sie verdachten ihm die deutliche Kritik an ihrer Lohnpolitik, obwohl er das Mißverhältnis zwischen Gesamteinkommen und dem verfügbaren Angebot an Gütern und Leistungen (das zu den Preissteigerungen führte) nur zu 49 v. H. auf übersteigerte Löhne, zu 19 v. H. auch auf übersteigerte Gewinne und zu 13 v. H. auf erhöhte indirekte Steuern und Kürzung der Subventionen zurückführt. Der Unternehmerseite macht der Bericht gleichsam zur Pflicht, Preissenkungen gegebenenfalls auch zu Lasten der Dividenden und der Selbstfinanzierung vorzunehmen. Obwohl man also diesem Bericht keine „Einseitigkeit“ vorwerfen kann, war die negative Reaktion bei den Gewerkschaften ungewöhnlich heftig. Dies veranlaßte die englische Regierung, wohl aus taktischen Gründen, zu einer vorsichtigen Stellungnahme, obwohl der Bericht eine Stütze für ihre-Wirtschaftspolitik darstellt.

Man muß auch bei uns in der Bundesrepublik damit rechnen, daß die Gewerkschaften die Berichte des neuen Gremiums sehr kritisch beurteilen werden. Man darf nicht erwarten, daß schon im ersten Anlauf die wirtschafts- und sozialpolitischen Auseinandersetzungen zu „versachlichen“ sein werden. Es handelt sich hier um eine, ausgesprochene Erziehungsarbeit, letztlich darum, weiten Kreisen klar und bewußt zu machen, daß die „Wirtschaft“ keineswegs von allein „richtig“ läuft, sondern daß es dazu unter den heutigen Umständen eines bestimmten Verhaltens der einzelnen Gruppen der Wirtschaftenden bedarf, einer sich bescheidenden Unterordnung unter das Gesamtziel der Wirtschaftspolitik. Die Selbst-Zügelung des Gruppen-Egoismus kann nur langsam wachsen. Friedrich Lemmer