Die Rundschau, Fachzeitschrift der Herren- und Damenschneiderei, bringt in ihrer Mainummer, eine Drittelseite damit füllend, das Photo von einem Dutzend Herren im Cut. Mit blankgeputzten Schuhen stehen sie als bewegte Gruppe auf einem Teppich.

„Wenn es einerseits auch erfreulich ist, daß der Cut sich als offizieller Anzug durchgesetzt hat, wie man auf dem Photo erkennen kann, so ist doch dieses Photo andererseits für die Schneider, die für diese verschiedenen Cuts verantwortlich zeichnen, nicht gerade ein Ruhmesblatt“, steht im dazugehörigen Text. Die Herren sind in der Zeitschrift der Leute, die Kleider machen, abgebildet, weil man meint, daß diese Kleider nicht geeignet seien, Leute zu machen. Die Cuts, die man hier sieht, sind also nicht daran schuld, daß die Abgebildeten dennoch „Leute“ sind – und sehr bekannte dazu. Es sind nämlich der Bundespräsident, der Bundeskanzler und die Kabinettsmitglieder, photographiert während eines offiziellen Empfangs bei Heuss.

Und in der Tat, die Gestalten auf dem „Herrentableau mit 22 Figuren im Format 65 zu 100 cm, Preis DM 4,–“ auf Seite 278 sehen eleganter aus. Solche Pracht am lebenden Kunden wäre gewiß ein „Ruhmesblatt“.

Aber blättern wir zurück zu jenem Photo, das zeigen soll, wie es falsch ist, und lesen wir im Text, was der Fachmann sagt: „Als anläßlich der Veröffentlichung eines Photos von Bundespräsident Heuss ein reklamesüchtiger Zahnarzt, der immer gerne von sich reden macht, dem Präsidenten einen Brief schrieb, in dem er ihn kritisierte, daß er zum Frack weder ein Einstecktuch noch eine Knopflochblume getragen habe, ließ ihm unser verehrungswürdiges und witziges Staatsoberhaupt schreiben, daß er nicht daran dächte, die Rolle eines „Bundes-Mannequins“ zu spielen, und daß er von jeher beim Frack auf die reklamierten Attribute auf Grund seines persönlichen Geschmacks verzichtet habe.“

„Wir sind uns dieser Äußerung wohl bewußt, ‚wenn wir das untenstehende Bild des Bundeskabietts mit dem Präsidenten veröffentlichen und mit kritischen Anmerkungen versehen. Wir wissen, daß alle darauf gezeigten Herren der Regierung andere Sorgen und Aufgaben haben, als die, sich besonders um Form und Schnitt ihrer Kleidung zu kümmern, und darum wollen wir die nachstehenden Bemerkungen auch nicht als persönliche Kritik an diesen Herren aufgefaßt wissen, sondern als Kritik an den Kollegen, denen die Aufgabe zugefallen ist, für diese Herren zu arbeiten.“

Nach soviel Takt und Vorsicht kann es beginnen. „Man erkennt als modisch geschulter Beobachter allein an der Länge der Schöße, daß diese Stücke nicht etwa aus der Vorkriegszeit herübergerettet worden sind, sondern erst kürzlich angefertigt wurden.“ Der Laie, dem das Fachblatt in die Hand gekommen ist, läßt den Text einen Augenblick im Stich und betrachtet die Rockschöße seiner Regierung. „Die Schulterpartie einiger Stücke ist unbedingt zu beanstanden. Besonders bei Arbeitsminister Theodor Blank finden wir wattierte, eckige Schultern, die ausgesprochen unmodisch wirken. Leider zeigen auch viele Stücke eine übermäßige Weite der Hosen.“ Tatsächlich, sie wirken recht geräumig.