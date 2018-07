Das Verhältnis der Deutschen zu ihrer jüngsten Geschichte (III) – Erzfeind England – Nationalsozialistische Auffassung

Von Fritz Ernst

Mit Meditationen über die Demokratie schließt Professor Dr. Fritz Ernst heute seine dreigeteilte Studie über das Verhältnis der Deutschen zu ihrer jüngsten Geschichte ab. Damit soll der Heidelberger Ordinarius allerdings bei uns nicht verstummen: In Kürze wird er in einer Besprechung zweier sehr bedeutender Bücher das ihm vertraute Thema „Historiker in ihrer Zeit“ behandeln.

Eine Republik ist das Deutschland nach 1918, von den früheren Feindmächten beim Friedensschluß und in den Jahren danach nicht gerade sanft behandelt, entstanden als Ergebnis einer Revolution, nach einem langen Krieg Diese Republik vermag nicht, eine neue Tradition zu schaffen. Sie hat zuwenig Energie und zuwenig Zeit dazu. Auch unter ihr entsteht kein neues historisches Bewußtsein, und die Geschichte der jüngsten Vergangenheit wird schief gesehen.

Die Revolution wird isoliert; der Frieden von Versailles wird isoliert; und losgelöst vor beiden steht die Leistung der Deutschen im Kriege. Man war mit den Deutschen ungerecht umgegangen, die anderen Völker und im Grunde das Schicksal. Die Deutschen hätten es anders verdient.

So nahmen die schiefen Bilder überhand. Der Stolz auf militärische Tradition und militärische Leistung wuchs über alle Grenzen. Man sah im wesentlichen die eigenen Taten; daß die anderen nun die Oberhand behalten hatten, war weniger ihren Taten als anderen Faktoren zuzuschreiben.

Der verwundete Stolz hat keinen weiten Blickwinkel. Die Deutschen hatten Grund genug, stolz zu sein; aber so wie die Dinge lagen, wurde dieser Stolz auf der einen Seite beinahe zu einer Art von Krampf, auf der anderen wurde er nicht beachtet und nicht gepflegt. Die einen lasen Zöberlein, die anderen Remarque. Die beginnende historische Arbeit am Weltkrieg blieb in Fachkreisen und war auch da nicht völlig unbeeinflußt von den politischen Wirbeln. De Vorstellung vom Dolchstoß wurde in ihrer Geltung zwar eingeschränkt, aber nicht ausgerottet