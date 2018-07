Inhalt Seite 1 — Der Leser fragt... Seite 2 Auf einer Seite lesen

Warum die unterschiedlichen Aktienkurse!

Seir einiger Zeit verfolgeich genauer Ihre Wirtschaffsberichte, die sich von denen anderer Blätter nicht nur durch größere Verständlichkeit, sondern vor allem durch Berücksichtigung der Interessen des normalen Zeitungslesers auszeichnen. Seitdem lese ich auch den Wirtschaftsteil anderer Zeitungen genauer, stoße aber immer wieder auf Rätsel, auf die aber vielleicht auch andere stoßen, so daß vielleicht einmal eine Erklärung in Ihrem Blatt möglich wäre.

Nämlich folgendes: Wie kommen eigentlich die Aktienkurse zustande? Da steht im Börsenzettel, daß BMW-Aktien ca. 135 v.H. kosten und keine Dividende brachten. Der niedrige Stand ist erklärlich, obwohl man sich wundert, daß überhaupt noch jemand eine Aktie kauft, die keinen Gewinn bringt. Daneben steht Bemberg mit 95 v. H., hat aber eine Dividende von 5 v. H. gebracht. Wieso steht dieses Papier unter pari? Wodurch entstehen die enormen Differenzen in der Kursbewegung der Aktien, die doch gleiche Dividende zahlen? Was hat der Aktionär der Bank für Brauindustrie (43.6 v. H.) von diesem Papier, das nur 4 v. H. Dividende bringt? Warum kauft jemand dieses Papier zu diesem Preis und nicht etwa Industriekreditbank zu 147 v. H., die 7 v. H. Dividende ausschüttet?

Antwort: In Ihrer Betrachtungsweise sind Sie einem grundlegenden Irrtum zum Opfer gefallen: Bei, der Bewertung von Aktien dürfen Sie nicht nur allein von der Dividende, also vom Ertrag, ausgehen, den der einzelne Aktionär erhält. Das ist bis zu einem gewissen Grade nur bei den festverzinslichen Papieren zulässig. Mit der Aktie erwerben Sie einen Anteil an der jeweiligen Aktiengesellschaft, das heißt, an deren gesamtem Vermögen. Der Wert des Vermögens liegt naturgemäß bei jedem Unternehmen verschieden. Das muß auch in den Aktienkursen berücksichtigt werden. Denken Sie nur an folgendes: Keine Gesellschaft schüttet heute den tatsächlich erzielten Überschuß an ihre Aktionäre aus. Meist wird der sehr viel größere Teil im Betrieb belassen, um damit Anlagen zu finanzieren (Selbstfinanzierung) Dadurch wächst das Vermögen der Gesellschaft – und gleichzeitig wird der Anteil des Aktionärs wertvoller. Der Aktienkurs müßte also steigen, unabhängig davon, wieviel Dividende jeweils ausgeschüttet wird.

Aber die Börse legt nicht nur den Maßstab der Dividende und der vorhandenen Substanz bei der Festsetzung der Aktienkurse an, dazu kommt noch eine Reihe von Sonderfaktoren. Letzten Endes entscheidet jedoch immer Angebot und Nachfrage. Nehmen wir an, ein Interessent ist bestrebt, eine Schachtelbeteiligung an einer Gesellschaft zu erwerben, um steuerliche Vorteile zu erlangen oder um Einfluß auf die Geschäftsführung zu gewinnen. Dann ist er unter Umständen bereit, sehr viel höhere Preise für eine Aktie zu zahlen, als er von der Dividende und der Substanz angemessen wäre. In solchen Fällen muß der Minderheitenaktionär prüfen, ob er sich nicht besser zu den hohen Kursen löst, um einen „Kursgewinn mitzunehmen“; Denn wenn die Aufkäufe beendet sind, fällt das Papier mit ziemlicher Sicherheit wieder stark zurück. Wer geschickt ist (in vielen Fällen machen die Banken ihre Kundschaft auf solche Gelegenheiten aufmerksam), kauft später seine Papiere zu den niedrigen Kursen zurück oder engagiert sich in anderen Aktien.

Untersuchen wir kurz die von Ihnen erwähnten Aktien: BMW zahlt keine Dividende und hat auch keine in Aussicht gestellt. Legt man allein den Dividendenmaßstab an, dann dürfte das Papier kaum mehr als 70 v.H. kosten. Wenn es dennoch höher bewertet wird, dann aus folgenden Gründen: die Gesellschaft hat einen croßen Rüstungsauftrag erhalten; die Börse hofft, daß sich dadurch die Verhältnisse in der Gesellschaft bessern werden. Außerdem wurde das Papier lange Zeit durch Aufkäufe beeinflußt, die der Bremer Kaufmann Krages vorgenommen hat. Aufkäufe von anderer Seite, die ebenfalls Besitzabrundungen in der Autoindustrie anstrebt, werden für möglich gehalten. Deswegen der höhere BMW-Kurs!