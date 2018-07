Friedrich Sieburg zum Geburtstag

DerZufall, daß einer das 65. Lebensjahr hinter sich gebracht hat, ist kein Grund, aber es ist ein Anlaß, ein paar gratulierende Worte zu schreiben. Deshalb kommt das Datum des 18. Mai gelegen ...

Hätten wir Deutsche die Angewohnheit, unsere großen Literaten zu ehren (wie die Franzosen), so schriebe ich – da überall über Sieburg geschrieben würde – nur ein Telegramm zu seinem Geburtstag: „Gut, daß es Dich gibt! Möge es Dich noch lange geben!“ So aber möchte ich allen, die am 18. Mai oder an einem anderen Tage des Jahres ihr „Wiegenfest“ feiern, raten, den Sieburgschen „Napoleon“ zu lesen (oder wiederzulesen). Spätere Literaturkritiker werden begründen, daß dieses großangelegte Porträt eines Imperators von lateinischem und unromantischem Geist in so dramatischer Form nur von einem Deutschen gemalt werden konnte. In diesem seinem besten Buch hat Sieburg die deutschen Landsleute mit einem Wesen konfrontiert, das „Napoleon“ heißt und auch nicht anders heißen könnte: nicht „Gottesgnadentum“, nicht „Weltsendung“ oder dergleichen. Es wird für uns Deutsche zuzeiten gut sein, Sieburgs „Napoleon“ zu lesen, auf daß wir – auch wenn’s schwerfällt – Europäer bleiben oder werden.

Wenn Gott will (und die Atom-Mächte nichts dagegen haben), wollen wir in fünf Jahren, am 70. Geburtstag Sieburgs, in Einzelheiten seines Lebenslaufes eingehen. Soviel für heute: Er war in jeder Etappe (und seine Bücher halten das fest) der Mensch seines Jahrgangs als junger Mann stürmisch, poetisch; ab gereifterer Mensch einer, der in Abenteuern und bei Weltreisen die Probe aufs Exempel der humanistisschen Lehrer seiner Jugend machte. Er ist skeptisch geworden, hat gelitten, geglaubt, ist verzweifelt, hat geirrt (wer nicht?), hat schließlich wundenHerzens sehen müssen, daß die Franzosen, in deren Hauptstadt er die „Schönsten Jahre“ seines Lebens verbracht hatte, ihm mißtrauten, weil sie ihn zuvor allzusehr als einen der Ihrigen betrachtet hatten. Genug – Sieburg, jetzt grauschläfig, entdeckte die Schönheit einer vitae contemplativae. Gottlob, sein Feuer erlosch nicht, brannte zwar stiller, aber um so tiefer; und so auch sein Humor, den er – und das ist ein wahrer Jammer! – in seinen Büchern und also in praktischer Vorführung nicht genug, nicht nach allen seinen Kräften hat walten lassen.

Bei uns zu Lande, wo wir gern vor lauter Wald die Bäume nicht sehen, gilt ein Stilist, ein Sprachmeister nicht viel. („Deutschmeister“ ist sogar in Österreich nur die alte Bezeichnung eines k. und k. Regiments.) Sollte es aber so weit kommen, daß wir unser Deutsch lieben wie die Franzosen ihr Französisch, so werden wir Sieburg staunend bewundern als einen der besten Deutschmeister unserer Gegenwart, vielleicht sogar als den besten. Schon darum hat Sieburg viele verehrende Freunde. Hoffentlich weiß er, daß dies nicht seine schlechtesten Freunde sind!

Josef Müller-Marein