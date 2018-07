Wir saßen uns am offenen Fenster gegenüber, ganz wie einst. Draußen blühte noch der breite Kastanienbaum, und Tannengeruch drang zu uns herein.

Doch das Bild auf dem Radio stand schweigsam und kalt wie eine Mauer zwischen uns. Das war er: dunkle, lachende, sorglose Augen und eine Falte im rechten Mundwinkel. Er trug einer weißen Pullover.

„Wie starb er eigentlich?“ hätte ich fragen sollen. Doch ich tat es nicht. Zögernd sagte sie: „Der Kleine ist seinem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten.“ Nur das sagte sie, aber es genügte, uff die Mauer zwischen uns noch undurchdringlicher zu machen.

„Wie alt ist denn der Kleine?“ fragte ich nach langem Zögern.

„Acht Jahre. Er macht mir viel Freude.“

Dann erhob sie sich und ging an den Schrank mit den geschnitzten Türen. Ach, nur allzugut wußte ich, daß rechts im unteren Bord die rote Blechbüchse mit den selbstgebackenen Plätzchen stand. Schnell umfaßte mein Blick den Divan, den runden, schweren Tisch, den gläsernen Lampenschirm ... und da tollten wir beide auf dem Divan herum, saßen am Tisch und sahen in bunte Bilderbücher hinein, spielten Domino, Halma, Lotto und saßen dann von neuem auf jenem Divan, aneinandergeschmiegt, im Flüsterton Luftschlösser bauend... Mein Blick fiel auf das Bild. Und ich kehrte zurück. Sie stellte die rote Büchse und zwei Likörgläschen auf den Tisch:

„Wie lange bist du nicht mehr hiergewesen?“