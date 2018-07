Im Zeitalter der totalen Erwerbsleidenschaft, des Leistungswahns und der Lebensstandardvergötzung gilt auch die Familie schon bald nur noch, sofern sie die Angehörigen der mittleren Altersklasse umfaßt, die als „Erwerbstätige“ gemeinsam zur unausgesetzten Hebung besagten Standards beitragen. Was darunter und darüber ist, den Jahrgängen nach, was noch nicht oder nicht mehr „erwerben“ kann, wird als unliebsamer Ballast empfunden. Da sinnt man auf Mittel und Wege, diese erwerbsfremden Elemente aus dem Lebensbezirk der Erwerbsfamilie möglichst taktvoll zu entfernen, damit sie den Schwung der Erwerbstüchtigkeit nicht behindern, damit auf sie keine Rücksicht genommen zu werden braucht. Auf das Wohlgefühl der Zusammengehörigkeit haben nur noch die Anspruch, die aktiv dazu beitragen können, es zu finanzieren. Für die Kinder gibt es da Kindergärten, Kinderheime, Kinderdörfer. Aber wohin mit den Alten? Die werden immer älter. Das ist eine Folge des medizinischen Fortschritts. Wozu nützen sie noch? In früheren Jahrhunderten und Jahrtausenden standen sie hoch im Kurs: man schätzte ihre Erfahrung und ehrte ihre Weisheit. Heute? Was zu „erfahren“ ist, haben sich schon die Zwölfjährigen aus Groschenheften angelesen. Und Weisheit? Wozu braucht man die? Wieviel Geld läßt sich damit machen?

Aber, wie gesagt, die Alten werden immer älter und an Zahl immer mehr. Gegenwärtig ist jeder zehnte Bewohner der Bundesrepublik 65 Jahre und darüber. Jeder Zehnte also muß Platz machen für die Jüngeren, gleichviel, ob er noch völlig geistesfrisch, leistungswillig und leistungsfähig ist oder nicht.

Für solche Ausgezählten gibt es Altersheime. Die werden indessen bald nicht mehr ausreichen. Auch sitzen die meistens Verbitterten da allzu eng aufeinander und gehen einander auf die gereizten Nerven. Dem abzuhelfen, hat sich eine Gesellschaft für das Alter“ aufgetan, die sich des Altersproblems und seiner praktischen Lösung tatkräftig annehmen will. Mit Hilfe von Spenden aus der Industrie, von Mitgliedsbeiträgen und durch Gründung neuer Pensionsanstalten will sie alten Menschen ihnen gemäße Beschäftigungen vermitteln, ihnen regelmäßige Landaufenthalte verschaffen, vor allem aber: ihnen in den Städten Klubheime, im Lande besondere Siedlungen, regelrechte „Alten-Dörfer“ erbauen. Das erste Dorf dieser Art wird bei Murnau in Oberbayern, also in schöner landschaftlicher Lage, auf einem Gelände von 30 000 Quadratmetern errichtet werden. Es werden Häuser von normaler Geräumigkeit erstehen, freundlich anzusehen, mit Ein- und Zweizimmerwohnungen, in denen die Rentner alle erwünschte Bequemlichkeit haben können und nichts von ihren Gewohnheiten aufzugeben brauchen. Und es soll nicht bei diesem Versuch bleiben.

Noch erfreulicher allerdings wäre es, wenn sich auch der Staat einmal der Alterssiedlungsfrage praktisch annehmen möchte und nach diesem Muster eine Lösung fände, die nicht nur einigen hunderttausend Glücklichen, sondern sämtlichen Alten zugute käme. Merker