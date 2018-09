Genau vier Wochen nach der Ernennung Bulganins zum Präsidenten der Staatsbank der UdSSR wurde die bisherige Präsidentin der sowjetzonalen „Deutschen Notenbank Greta Kuckhoff, durch Prof. Dr. Martin Schmidt abgelöst. Das Zentralorgan der SED, „Neues Deutschland“, berichtete am 26. April nur, daß Frau Kuckhoff den Genossen Grotewohl gebeten habe, „sie mit Rücksicht auf ihren Gesundheitszustand von ihrem Amt zu entbinden“. Dabei sah man sie erst am 19. April frisch-fröhlich beim „Fünften Deutschen Friedenskongreß“ in Leipzig, wo sie sich zur Vizepräsidentin des „Deutschen Friedensrates“ bestimmen ließ.

Nun hat sie das Schicksal ereilt, das schon ihrem Vorgänger beschieden war, an dessen Sturz sie nicht ganz unbeteiligt gewesen ist. Ihr Vorgänger war ein biederer Schlosser, der sicher schon nach einigen Tagen Schiffbruch erlitten hätte, wäre nicht Dr. Martin Schmidt zur Stelle gewesen, der während der Ära Hjalmar Schachts schon zu den besten Fachleuten der „Deutschen Reichsbank“ gehörte. Jener Schlosser mußte ebenso gesund wie Frau Kuckhoff aus „Gesundheitsrücksichten“ von seinem Posten zurücktreten, nachdem ihm Grotewohl seine aufopferungsvolle Tätigkeit zum Wohle der „DDR“ schriftlich bestätigt hatte. Einige Wochen danach stand er wieder hinter der Drehbank.

Inzwischen ist also auch Frau Kuckhoff gestürzt, obwohl sie bei ihren guten volkswirtschaftlichen Kenntnissen stets versucht hat, die Finanzprobleme der Zone zufriedenstellend zu lösen. Sicher wird man jetzt auch wieder den schwärzesten Punkt ihrer Vergangenheit diskutieren. Es ist; nämlich nicht zu leugnen, daß Greta während ihrer Studienzeit in den USA im Jahre 1929 Hitlers „Mein Kampf“ ins Englische übersetzte! Natürlich hat sie einiges wiedergutgemacht, als sie mit ihrem Mann während der Nazizeit für Moskau spionierte.

Doch was hat die SED Frau Kuckhoff jetzt vorzuwerfen? Vor etwa einem halben Jahr unternahm Pankow den Versuch, durch einen recht fragwürdigen Geldumtausch die Kaufkraft der Ostmark zu regulieren. Frau Kuckhoff hatte seinerzeit mit Finanzminister Rumpf die Umtauschaktion durchzuführen. Danach wurde ihr vom ZK der SED der Parteiauftrag erteilt, neue Richtlinien auszuarbeiten, wodurch der Bargeldumlauf eingeschränkt werden könnte. Wie sich inzwischen herausgestellt hat, wardas ein undurchführbarer Auftrag. Der Bargeldumlauf ist nämlich in den letzten Wochen geradezu erschreckend angestiegen. Vor dem Geldumtausch im Oktober waren es 5540 Mill. Mark, die sich im Umlauf bei der Bevölkerung befanden. Mittlerweile sind es schon wieder 4100 Mill. Mark, die außerhalb der Kassen der Banken sind.

Ostberlin mangelt es aber auch an Devisen. Die chronische Devisenknappheit ist auf die sinkenden Exporterträge zurückzuführen. Auch hier stand Frau Kuckhoff auf verlorenem Posten; denn sie sollte die volkseigenen Betriebe immer wieder anspornen, die Exportzahlen zu erfüllen. Sicher hat sie das nach besten Kräften getan. Doch im gegenwärtigen Stadium der Reorganisation der Zonen Wirtschaft war da nicht viel zu machen.

Daß ihr Nachfolger, Professor Schmidt, eine glücklichere Hand haben kann, ist kaum anzunehmen. W. L.