Mit einem Kurs von jetzt 345 v. H. liegen die Aktien der Schleswig-Holsteinischen Westbank, die ihren Geschäftssitz in Hamburg-Altona hat, in der Spitzengruppe aller Banken. Das ist zweifelsohne nicht nur eine Folge der Dividendenpolitik des Instituts – für 1957 werden 12 v. H. plus 2 v.H. Bonus – ausgeschüttet, sondern in dem hohen Kurs drücken sich auch die Erwartungen der Aktionäre auf eine eventuelle Ausschüttung von Gratisaktien aus. Nach der Währungsreform ist die Bank mit der Gewährung von Bezugsrechten zurückhaltend gewesen, denn nur einmal wurde das Grundkapital im Verhältnis 4:1 auf 6,7 Mill. DM erhöht. Wenn dennoch das Eigenkapital in einem erträglichen Verhältnis zur Bilanzsumme steht (etwa 5 v. H.), dann liegt es an den hohen Rücklagen von zusammen rund 10 Mill. DM, die ohne weiteres eine Gratisaktienverteilung im Verhältnis von mindestens 2:1 gestatten würden – unter der Voraussetzung natürlich, daß das in Vorbereitung befindliche Gesetz auch tatsächlich in Kraft treten wird.

Obgleich das Tätigkeitsfeld der Bank im wesentlichen in dem „armen“ Land Schleswig-Holstein liegt, hat sie im vergangenen Jahr wieder ausgezeichnete Geschäfte machen können. Das ist nicht zuletzt eine Folge der Tatsache, daß Schleswig-Holstein im Berichtsjahr eine kräftigere Beschäftigungsexpansion als in den übrigen Bundesländern zu verzeichnen hatte. Der Produktionsindex stieg nach Oberwindung des von dem Metallarbeiterstreik verursachten Tiefstandes auf sein früheres Niveau, allerdings – so heißt es im Geschäftsbericht – konnten die durch den Streik zerrissenen Fäden noch nicht in allen Fällen wieder angeknüpft werden. Der kurzfristige Kreditbedarf bewegte sich entsprechend der ruhigeren Konjunkturentwicklung, dagegen hielt die Nachfrage nach mittel- und längerfristigen Krediten an. Die Bank sagt aus, daß sie allen vertretbaren Wünschen, auch nach längerfristigen Krediten, nachkommen konnte, sei es aus eigenen, sei es aus refinanzierten Mitteln.

Daß ihr dabei der hohe Spareinlagenbestand von 96 (plus 17,9) Mill. DM zugute kam, ist selbstverständlich. Bemerkenswert ist, daß die Spareinlagen höher waren als die mit 40,6 Mill. DM ausgewiesenen Termineinlagen. Die Sichteinlagen machten 110 Mill. aus. Per 31. 12. 1957 betrugen die Gesamteinlagen 246,8 (205) Mill. DM. Die Zunahme der sonstigen Einlagen kommt mit 96 v. H. aus Kreisen der Privatkundschaft, während nur 4 v. H. auf die öffentliche Hand entfielen. Der Anteil der öffentlichen Gelder liegt bei der Bank nach wie vor weit unter Bundesdurchschnitt. Dazu der Vorstand: Die rein formalistische, von uns als Diskriminierung empfundene Auslegung der sogenannten Mündelsicherheit wirkt sich höchst nachteilig für uns aus.

Die Bilanzsumme stieg im wesentlichen durch den Zuwachs bei den Einlagen auf 299 (251,13) Mill. DM. Das Kreditvolumen dagegen zeigte bei den Wechseln unter Berücksichtigung der Indossamentsverbindlichkeiten eine Verminderung um rund 3,9 Mill., während die kurz-, mittel- und langfristigen Ausleihungen insgesamt um rund 12,7 Mill. DM zunahmen. K. W.