Bühne als Bilderbuch – aufgeschlagen in Köln und Frankfurt

Wer ins Theater geht, will unterhalten werden. Dieser berechtigte Wunsch zielt nicht nur auf „Unterhaltungstheater“. Schiller legte den größten Wert auf das ästhetische Vergnügen des Zuschauers, und sogar Brecht, der Gegner jeden „kulinarischen Theaters“, geht in seinen Lehrstücken den Weg zur Einsicht über den Genuß.

Als ein Fabulierer par excellence darf der Belgier Paul Willems bezeichnet werden. Von Beruf ist er Generalsekretär des Palais des Beaux Arts in Brüssel. Sein Haus, in dem er dichtet, liegt jedoch bei Antwerpen, in einem Park von Missembourg. Hier ist der Bärenhäuter entstanden. Hier sind der Hund Of und der Mond zu Hause. Fast möchte man meinen, durch das Dach dieses Hauses falle der Regen, zwischen seinen Dielen wachse Gras und durch den Salon eine Linde.

So jedenfalls sieht es in dem „verfallenen Landhaus“ aus, das Ort und Gegenstand von Willems’ jüngstem Stück bildet: Es regnet in mein Haus. In Köln hat es Friedrich Siems uraufgeführt.

Gelesen, erzählt, mutet das alles sehr reizend an. Der alte Fischer Bulle und Germaine, die rüstige Hausfrau, verteidigen einen Besitz, der ihnen nicht gehört und in dem seit fünfzig Jahren die Zeit stehengeblieben ist. Die dritte Generation, die Sekretärin Madeleine und ihr Verlobter, ein Bankangestellter, wollen das Erbstück verkaufen und sich aus dem Erlös des Hauses eine Stadtwohnung kaufen. Verbündet mit den Alten ist Thomas, ein junger Wilderer, der die Stimmen der Amseln einfängt und sie seiner eifersüchtig geliebten Toune als Geschenk bringt.

Vom Diesseits und vom Jenseits

Indessen fischt deren Großvater Bulle nicht nur Karpfen in den Teichen, sondern auch den Abglanz von Wolken, den Widerschein von Weiden. Er spricht dabei tiefsinnig einfache, lächelnde Worte über die Liebe, über die Frauen und die Torheit. Ihr Haus schmücken diese Menschen hinter der Zeit mit Sonnenstrahlen, Spinnweben und den „Reflexen“ aus den Teichen. So – meint wenigstens Germaine – müßte das Haus doch als „Luxushotel“ für zivilisationsmüde Gäste zu verwerten und zu erhalten sein.