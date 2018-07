Die Bilanz der Kieler Howaldtswerke AG, Kiel, für 1956/57 steht unter dem Zeichen hoher Liquidität durch Kundenanzahlungen und den Gewinn eines guten Geschäftsjahrs. Vohlgemerkt – es handelt sich um das Geschäftsjahr 1956/57, das praktisch (am 1. 9.1956) mit dem viermonatigen Metallarbeiterstreik in Schleswig-Holstein begann, mit dem die Firma Umsatzverluste von rund 100 Mill. DM erfuhr, Der Geschäftserfolg drückt sich freilich nicht in dem Reingewinn aus, der mit 2,059(1,970) Mill. DM den des Vorjahrs nicht übersteigt und wieder zur Ausschüttung von acht v. H. Dividende an den Bund verwendet wird. Dafür wurde hoch investiert, wurden letzte Verbindlichkeiten außerhalb der Kundenanzahlungen getilgt, wurden die Rücklagen mehr als verdoppelt; der Kassen-Bankguthabenbestand macht danach mit rund 108 Mill. DM noch fast ein Viertel der Bilanzsumme von 451,35 (291,89) Mill. DM aus.

Das Anlagevermögen stieg auf 71,96 (54,31) Mill. DM. Die Zugänge sind die Folge umfangreicher Rationalisierungs- und Ausbaumaßnahmen durch Erweiterung einer Helling auf 65 000dwt-Dimensionen und Neubau von zwei Trockendocks für 65 000-dwt- und 100 000-dwt-Tanker (zugleich als Baudocks) sowie durch umfangreiche Erweiterung des Maschinenparks und der Betriebsgebäude.

Die Verbindlichkeiten mit 382,20 (231,41) Millionen DM enthalten als entscheidenden Posten die Kundenanzahlungen mit 334,45 (165,47). Diese Steigerung der Anzahlungen entspricht der Ausweitung des Auftragsbestands auf einen Wert von rd. 1,8 Mrd. DM und den von Kunden über das Vertragsübliche hinaus geleisteten Anzahlungen in Hinsicht auf mögliche Abwertungen.

In den auch Arbeitsmonaten 1956/57 lieferte die Werft 15 Neubauten mit 167,061 dwt ab, davon sechs Motorfrachter mit 76 445 dwt, einen Erz-Öl-Frachter mit 5627 dwt, fünf Fabriktrawler mit 8150 dwt und drei Motortanker mit 76 839 dwt, insgesamt 92 v. H. der Tonnage für Auslandsrechnung. Die Vorjahrsablieferungen betrugen 145 400 dwt, bestanden jedoch aus 27 Einheiten und erbrachten vor allem infolge der starken Maschinenausrüstung der UdSSR-Fabriktrawler einen wesentlich höheren Umsatz als die 1956/57 abgelieferte größere Tonnage. Die Werft beschäftigte am Bilanzstichtag 13 266 Arbeitnehmer gegen 13 116 am Stichtag des Vorjahrs.

Die soziale Entwicklung war nicht so glücklich wie die fabrikationsmäßige. Vom Streik abgesehen belastete die Einführung der 45-Stundenwoche am 1. 10 1956 die Fertigung, deren Folgen noch nicht voll durch die angelaufenen Rationalisierungsmaßnahmen aufgefangen wurden. Besonders ungünstig werden die Folgen des Lohnfortzahlungsgesetzes beurteilt. „Dieses verursachte eine nicht unerhebliche Erhöhung unserer Krankenzahl. Die Mängel des Gesetzes, insbesondere die unglückliche Regelung der Bezahlung der sogenannten Karenztage werden von einem Teil der Belegschaft ausgenutzt...“ teilt der Geschäftsbericht mit. Durch diese Ausgaben geriet die Betriebskrankenkasse in Schwierigkeiten und mußte durch erhebliche Subventionen gestützt werden. H. S.