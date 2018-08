Was den Amerikanern ihr „Wilder Westen“ war, ist den Israelis ihr „Wüster Süden“

Von F. R. Allemann

Israel ist ein Land zwischen den Erdteilen. Über das Mittelmeer schaut es nach Europa (und Amerika); das Rote Meer verbindet es mit Ostafrika und Asien, seit die ägyptische Blockade der Meerenge von Tiran in der Sinai-Kampagne aufgesprengt worden ist. Das Kerngebiet der jüdischen Kolonisation, um die Großstadt Tel Aviv und den bedeutenden Hafen Haifa, trägt ein ganz und gar mediterranes, fast möchte man sagen: ein „abendländisches“ Gesicht. Fährt man aber von Tel Aviv nach Eilat, so tritt man gewissermaßen in die Hintertüre des Landes, die ihm die Welt des Orients aufschließt.

Noch ist zwar der Faden recht dünn, der die beiden Meere verknüpft: eine kühn angelegte, aber relativ schmale Straße, erst seit Januar dieses Jahres für den normalen Verkehr eröffnet, inmitten einer grandios-leeren Canyon-Landschaft in die Felsen gesprengt; daneben eine ebenfalls bescheidene Erdölleitung, die das Petroleum zum Mittelmeer hinaufpumpt, das die Tanker bis Eilat bringen. Eine Eisenbahn ist geplant, um den „Suezkanal zu Lande“ zu vervollständigen ...

Noch ist das Zukunftsmusik. Aber wer in Israel reist, gewöhnt sich schnell daran, im Futurum zu konjugieren. Erst 4000 Einwohner zählt Eilat, unweit des biblischen Etzion-Geber an dem schmalen, nur zehn Kilometer weiten südlichen Küstenstrich, von dem aus man mit einem Blick nach Jordanien, Saudi-Arabien und Ägypten hinübersieht. Vor anderthalb Jahren, als der Sinai-Feldzug die bis dahin zugenagelte „Hintertüre“ aufstieß, war dieser Ort noch ein Pioniernest von 700 Seelen; Ende 1958 sollen es schon doppelt so viele wie heute sein.

Jetzt schon kann man hier, inmitten der unwirtlichen Wüste, die Anfänge eines neuen Industriezentrums beobachten. Nahebei, in Timna, werden König Salomons Kupferminen erstmals seit biblischen Zeiten wieder ausgebeutet (mit moderner Maschinerie aus deutschen Wiedergutmachungslieferungen). . Granitblöcke aus den Steinbrüchen von Eilat finden Absatz bis nach den USA. Juwelierwerkstätten verarbeiten die kupferhaltigen grünen Schmucksteine der Gegend.

Vor allem aber entstehen hier Fabriken (eine Ölpresse zum Beispiel), die asiatische und afrikanische Rohstoffe für den Wiederexport veredeln sollen. Wenn – im kleinen Maßstabe natürlich – das kosmopolitische Tel Aviv, in dessen städtischem Einzugsbereich schon ein Viertel der israelischen Bevölkerung wohnt, so etwas wie das New York Israels ist, so könnte Eilat dazu bestimmt sein, eines Tages zu seinem San Franzisko zu werden. Die Parallele drängt sich auf. Denn was dem Amerikaner des 19. Jahrhunderts sein Wilder Westen war, das ist dem Israeli des 20. Jahrhunderts sein Wüster Süden.