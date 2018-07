Von Erwin Topf

Noch immer ist unsere Frage – wir haben sie bereits mehrfach stellen müssen – unbeantwortet geblieben: ob es eigentlich die Gesellschaft für Sozialen Fortschritt e.V. „als solche“ ist, welche die Idee der Miteigentumserzwingung als Wahlspruch ans Panier geheftet hat, oder ob die Propaganda dafür lediglich ein „besonderes Anliegen“ der von der Gesellschaft herausgegebenen Zeitschrift gleichen Namens darstellt. Aber wie auch immer das sein möge: in der Sache ist jedenfalls jetzt ein großer Schritt voran getan worden. Willi Richter, der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, hat sich nämlich überraschenderweise nun doch noch zur Sache der Miteigentumserzwingung bekannt, die man bisher in Gewerkschaftskreisen – wenigstens soweit die Spielart des betrieblichen Miteigentums zur Diskussion stand – mit dem Spottwort vom „betrüblichen Miteigentum“ abzutun pflegte. In Heft 5 der Zeitschrift schrieb Willi Richter in einem Artikel zum 1. Mai („Rückschau und Ausblick“) nun unter anderem folgendes:

„Auch der Arbeitnehmer muß in die Lage versetzt werden, Eigentum zu bilden. Die Streuung von Eigentum läßt sich aber nicht durch sogenannte Volksaktien erreichen. Es kommt vielmehr darauf an, die auf dem Wege der Selbstfinanzierung gebildeten Unternehmens-Vermögen neu zu verteilen. Diese Vermögen und ihr jährlicher Zuwachs sind das Ergebnis aller in der Volkswirtschaft tätigen Frauen und Männer; außerdem haben alle Verbraucher, zur Vermögensbildung beigetragen, da ihnen ein Teil ihres Einkommens (durch überhöhte Preise) für Investitionen der Unternehmen entzogen wurde. Daher hat auch die Gesamtheit Anspruch auf das neugebildete Kapital.“

Das sind – weitgehend – die gleichen Forderungen, wie sie bisher von den „Sozialausschüssen“ der christlich-demokratischen Arbeiterschaft erhoben worden sind: unter Patronanz von so gewichtigen Männern wie Professor von Nell-Breuning S. J. und Dr. Wilfried Schreiber vom Bund der katholischen Unternehmer, auf deren geistige Vaterschaft wir ja schon mehrfach hinweisen mußten. Der Unterschied gegenüber diesen auch von der Angestelltengewerkschaft übernommenen Forderungen ergibt sich aus dem letzten Satz der eben zitierten Ausführungen Richters, wo gesagt wird, daß „die Gesamtheit“ Anspruch auf den qua Selbstfinanzierung entstandenen Zuwachs an den „Unternehmens-Vermögen“ habe: die Gesamtheit also, und nicht bloß die Belegschaften der betreffenden Unternehmungen! Richter distanziert sich damit, wenn auch nicht expressis verbis, von der Idee des betrieblichen Miteigentums. Das ist um so verständlicher, als eben erst, nämlich im Aprilheft der vom Wirtschaftswissenschaftlichen Institu: der Gewerkschaften herausgegebenen „Mitteilungen“, zwei hervorragende Mitarbeiter dieses Instituts (Dr. Ulrich Teichmann und Dr. Lorenz Wolkersdorf) in ebenso prägnanten wie überzeugenden Aufsätzen dargetan haben, warum „es nicht geht“.

Allerdings fehlt in ihren Darlegungen einsehn wichtiger Gedanke. Nämlich der Hinweis darauf, daß es mit der sozialen Gerechtigkeit nicht zu vereinbaren wäre, wenn bei der Verteilung der Besitzanteile, die man den Aktionären der größeren Unternehmungen wegnehmen möchte, nur die Belegschaften dieser Großfirmen berücksichtigt werden sollen, während alle anderen Arbeiter und Angestellten leer ausgehen müßten – also beispielsweise die Belegschaften der „Großunternehmen“ Bahn und Post, der städtischen Verkehrs- und Versorgungsbetriebe, und auch die Angestellten der Konsumgenossenschaften, der Wohnungsbau-Unternehmen und dergleichen, ganz zu schweigen von der Millionenzahl jener Werktätigen, die eben nicht in Großbetrieben dieser oder jener Kategorie tätig sind, sondern bei kleineren („mittelständischen“) Firmen: sei es, daß sie dort zur „Stammbelegschaft“ zählen, sei es, daß sie ihren Arbeitsplatz von Saison zu Saison wechseln. Und alle diese Menschen müßten von dem betrieblichen Miteigentum ausgeschlossen sein, wenn es uns einmal über den sozialen Fortschritt beschert werden sollte?!

Das kann kein redlicher Mann wollen. Also ist es nur konsequent, wenn Willi Richter den Anspruch der Gesamtheit auf das neugebildete Kapital „herausstellt“. Die Volksgesamtheit pflegt das, was sie von Besitz und Einkommen iirer Angehörigen für sich beansprucht, im Wege der Besteuerung an sich zu ziehen. So wäre es also nur logisch, wenn Willi Richter seine Forderung auf Beteiligung der Gesamtheit an den durch Selbstfinanzierung seit 1948 zugewachsenen Unternehmens-Vermögen dahin präzisierte, daß er namens des Gewerkschaftsbundes die Einführung einer Vermögenzuwachssteuer forderte. Dergleichen hat es ja auch schon früher gegeben – im Kaiserreich. Die Gewerkschaften könnten beispielsweise vorschlagen, diese Steuer wieder so zu benennen, wie sie damals hieß: „Wehrbeitrag“ nämlich. Vielleicht würden sich die Sozialausschüsse der christlich-demokratischen Arbeiterschaft dann auch mit einer solchen Modifikation ihrer Lieblingsidee von der Miteigentumserzwingung abfinden! –