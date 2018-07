Das Buch „Letzte Aufzeichnungen“ von Alfred Rosenberg ist nicht (wie es in dem Artikel „Schlüters Immunität aufgehoben“ in der ZEIT Nr. 18 vom 1. Mai 1958 hieß) in der „Göttinger Verlagsanstalt“ des niedersächsichen fraktionslosen Landtagsabgeordneten Leonhard Schlüter erschienen, sondern im „Plesse-Verlag“ des DRP-Landtagsabgeordneten Waldemar Schütz, ebenfalls Göttingen. Dem Plesseverlag hat von 1950 bis 1951 als Mitgründerin und Gesellschafterin Erika Schlüter, die Frau Leonhard Schlüters, angehört.