Von der Emanzipation kommt nur Unglück“, empörte sich eine Bekannte, als es kürzlich im Gespräch um die Berufstätigkeit der Frau ging. Es schieden sich die Geister. Die Atmosphäre begann zu knistern. Hart standen sich zwei Meinungen gegenüber.

Die Frau gehört ins Haus. Das „Familienoberhaupt“ hat den Lebensunterhalt zu bestreiten. Und da der, der zahlt, am meisten zu sagen hat, ergab es sich von selbst, daß der Vater das letzte Wort sprach. Die Mutter hatte mit dem Haushaltsgeld auszukommen. Darüber hinaus interessierten sie wirtschaftliche oder andere Dinge des öffentlichen Geschehens wenig oder gar nicht. Dies gehörte sogar zum guten Ton. Wenn die Frau des Hauses aber trotzdem einmal gezwungen war, Geld zu verdienen, so warf das ein denkbar schlechtes Licht auf das Ansehen ihres Angetrauten. Einen Beruf zu ergreifen, galt für die Frau als shocking. Daß es ihr vielleicht aber Spaß gemacht haben würde, darauf kam niemand.

Nuß, die Zeiten, in denen dies die natürliche Ordnung schien, sind vorbei. Trotzdem sind deren Anhänger auch heute noch zahlreich. Man findet sie keineswegs nur unter den Männern. Wie sonst wäre die gar nicht so seltene Frage zu verstehen: „Warum arbeiten Sie denn noch? Sie sind doch verheiratet?“

Mit einem Wort, die Emanzipation der Frauen hat auch heute noch zahlreiche und gewichtige Gegner. Werden sie die Entwicklung aufhalten können? Sind ihre Argumente stichhaltig genug?

Heute ist jeder dritte Arbeitnehmer in der Bundesrepublik eine Frau. Das sind etwa 35 v. H. aller Frauen im erwerbsfähigen Alter. Wenigstens jede dritte von ihnen ist verheiratet. Die Hälfte der Verheirateten wiederum sind Mütter von Kindern unter 15 Jahren. Hinzu kommen noch 2,8 Millionen Frauen, die selbständig oder als mithelfende Familienangehörige im eigenen Betrieb tätig sind.

Wo und wie arbeiten nun diese Frauen? Die meisten sind Angestellte. Allein die westdeutsche Industrie beschäftigt heute nahezu doppelt so viele weibliche Angestellte wie 1950. Im Handel, bei den Banken und den Versicherungen sieht es ähnlich aus. Viele Frauen sind auch Arbeiterinnen geworden. So beschäftigen unsere Industriebetriebe zur Zeit um 60 v. H. mehr Arbeiterinnen als noch vor sieben Jahren.

Frauen sind – sei es in ganztägiger oder in Teilzeitarbeit – in abhängigen Stellungen überall dort gerne gesehen, wo sich ihr Ehrgeiz auf Routine-Arbeit beschränkt. Höher aufzusteigen scheitert vielfach entweder an noch ungenügender eigener Vorbildung oder auch an traditionellen Vorurteilen, die noch viele Männer der Frau als Kollegin entgegenbringen. Unter den höheren Bundesbeamten sind daher heute nicht mehr als 1 v. H. Frauen. Nur 2 v. H. aller, westdeutschen Richter sind weiblichen Geschlechts. Auch der Anteil der Frauen an den technischen Angestelltenberufen beschränkt sich auf ganze 9 v. H.