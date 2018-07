Vor dem Moskauer Tschaikowskij-Saal standen in den letzten acht Wochen an fast jedem Nachmittag Tausende von Menschen und blickten gespannt auf ein riesiges Demonstrationsbrett,’ auf dem sie den Verlauf eines Spieles im Innern des Gebäudes verfolgten, das bei uns eine auch nicht annähernd so große Popularität genießt wie in Rußland: Schach. Das Spiel, in dem die Russen schon immer Meister waren, ist von den Sowjets bereits in den Schulen so gefördert worden, daß unter den zehn besten Spielern der Welt heute acht Russen sind.

So ist es auch nicht verwunderlich, daß seit dem Tode des langjährigen Weltmeisters Aljechin, eines emigrierten Russen, die letzten Kämpfe um die Weltmeisterschaft in den Jahren 1951, 1954 und 1957 jeweils zwischen zwei Russen stattfand. Der 1948 durch ein Turnier der fünf weit-, besten Schachspieler ermittelte Weltmeister Michail Botwinnik verteidigte zweimal gegen die in äußerst schwierigen Monsterturnieren ermittelten russischen Herausforderer Bronstein und Smyslow seinen Titel, wobei der Kampf jeweils unentschieden endete.

Im vergangenen Jahre verlor nun Botwinnik seinen Titel gegen Smyslow. Der ehemalige Weltmeister machte vom seinem Recht Gebrauch und forderte seinen Nachfolger zu einem Revanchekampf auf, der in diesen Tagen „über die Bretter“ ging-

Zwei Tatsachen dieses Wettkampfes sind besonders interessant, weil sie zum erstenmal in der fast hundertjährigen Geschichte der Schachweltmeisterschaftskämpfe Schiedsrichter und Publikum heftig erregten. Der Wettkampf, den der frühere Weltmeister Botwinnik gewann, mußte nicht weniger als fünfmal unterbrochen werden, weil sich einer der beiden Spieler krank meldete. Schließlich mußte das Schiedsgericht den Verlust des Titels androhen für den Fall, daß einer der beiden Matadore noch einmal die „Schule schwänzt“. Zudem war – nach Aussagen führender Schachspieler – die Qualität der in Moskau gespielten Partien so schlecht, wie auf keinem Weltmeisterschaftspiel vorher. Es sei bisher noch nicht vorgekommen, daß ein Schachweltmeister nach zweistündigem Nachdenken einen Zug macht, der den sofortigen Verlust der Partie nach sich zieht.

Nun, die vielen Atempausen, die sich die Spieler – jeweils nach dem Verlust einer Partie – verschafften, und die schweren Fehler, die ihnen fast in allen Partien unterliefen, können durch Nervosität der beiden Akteure nicht ausreichend erklärt werden. Es ist ein offenes Geheimnis, daß zwischen dem Ingenieur und hohen Angestellten des sowjetischen Energieministeriums Michail Botwinnik und dem Opernsänger Wassilij Smyslow schon seit Jahren eine erbitterte Feindschaft besteht. Wenn es möglich war, gingen sie sich bei Wettkämpfen aus dem Wege oder traten zu Turnieren nicht an, an denen der Rivale teilnahm.

Das ist um so merkwürdiger, als die beiden Russen in ihrer Spielweise einem Schach huldigen, dem man schon in den dreißiger Jahren allzu frühzeitig den Remis-Tod prophezeit hatte und das man heute als Sicherheitsschach bezeichnet. Auch hierzulande gibt es Vertreter dieser Richtung, die lehrbuchmäßig ihre Partien einfallslos herunterspielen und nur auf den kleinsten Fehlzug des Gegners lauern. Diese Spielweise ist meist erfolgreicher als jede andere, aber phantasielos. Der Argentinier Najdorf, der Amerikaner Reshewski, die Russen Bronstein, Keres, Kotow, Spasski und Thal gelten als weit ideenreichere Schachspieler als die thronenden Weltmeister, aber sie sind, trotz vieler schöner Siege, noch nie Weltmeister geworden, weil ihre Nerven nicht durchhielten. Der Wettkampf in Moskau hat jedoch gezeigt, daß auch die mit mathematischer Präzision spielenden Weltmeister Nerven zu haben scheinen. r. k.