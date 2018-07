hst., Wuppertal

Weder dem Schöffengericht noch der Großen Strafkammer I in Essen ist es gelungen, festzustellen, was sich im einzelnen am 8. Juni 1953 auf dem 9. Essener Polizeirevier zugetragen hat. Tatsache scheint zu sein, daß am Abend dieses Tages der Weinküfer Alfons Justen im gesunden Zustand zur Feststellung seiner Personalien auf diesem Revier vorgeführt wurde.

Wie der Küfer nach der Feststellung der Personalien aussah, das haben drei Ärzte noch an jenem Abend festgestellt: „Nasenbein zerschlagen, Lippenbändchen zerrissen, linkes Trommelfell an zwei Stellen geplatzt, am Rücken eine 25 cm lange Platzwunde, Augenumgebung blutunterlaufen ...“

Daraus schloß die Staatsanwaltschaft, es müsse also außer der „Feststellung der Personalien“ auf dem 9. Revier im Stadtteil Stoppenberg noch etwas anderes mit Justen geschehen sein. In der Anklageschrift heißt so etwas: Körperverletzung im Amt.

Aber sieben Polizeibeamte beteuern seit fünf Jahren hoch und heilig, weder Justen selber ein Haar gekrümmt noch dergleichen gesehen zu haben. Sie verweisen immer wieder auf jenen Wisch, den Justen nach der „Feststellung der Personalien“ unterschrieben hat: „... ich bin gut behandelt worden.“

Auf Veranlassung des Bundesgerichtshofes wird sich nun in absehbarer Zeit die Justiz in Wuppertal mit dem Fall befassen müssen – zum viertenmal. Zwar besteht wohl keine allzu große Hoffnung, die nunmehr fünf Jahre zurückliegenden Geschehnisse klären oder gar die Solidarität unter dem Tschako zerbrechen zu können. Nur an einem werden die sieben Polizisten schwerlich vorbeikommen: An einer Verurteilung wegen wissentlich falscher Aussage. Denn wenn es an jenem Abend auf der Stoppenberger Wache mit natürlichen Dingen zugegangen sein soll, dann müssen mindestens zwei Polizisten Justen so zugerichtet haben, wie die Ärzte es attestierten. Und die anderen Beamten, die im selben Raum waren, müssen es gesehen haben.

Bis zu den Vorgängen in dem betreffenden Zimmer läßt sich alles ziemlich genau rekonstruieren. An jenem 8. Juni 1953 fuhr der Weinküfer Clemens Klink gegen 18,30 Uhr mit seinem Motorrad von der Arbeitsstelle nach Hause. Auf dem Soziussitz saß sein Arbeitskollege und Untermieter Alfons Justen. Auf der Ernestinenstraße, in der Höhe des Frillendorfer Platzes, wurde Klink von einem anderen Motorradfahrer gestoppt. Dabei „kam Klink mit seiner Maschine zu Fall“ heißt es in den Akten. „Wir sind angefahren worden“, sagte Klink. „Ich habe die beiden gestoppt, weil ich auf Grund der unsicheren Fahrweise auf Alkoholeinwirkung schloß“, sagte der andere Fahrer dazu.