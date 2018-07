Inhalt Seite 1 — Sparer auf dem Röntgenschirm Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Wolfgang Krüger

Zweimal hat die Mannesmann AG im vergangenen Jahr, im Juli und im Dezember, ihren Arbeitern und Angestellten zu besonders günstigen Bezugsbedingungen eigene Aktien zum Kauf angeboten. Wir haben darüber bereits in unserer Ausgabe vom 24. April im Rahmen unserer „Gespräche am Bankschalter“ („Aktien in den Händen der Belegschaft“) berichtet. Der Versuch kann als geglückt bezeichnet werden. Von 50 000 bezugsberechtigten Belegschaftsangehörigen von Mannesmann sind heute 11800, also mehr als jeder Vierte, „Miteigentümer“ des Unternehmens, wenn allerdings auch nur jeweils mit einem oder einigen Kleinstanteilen zu 100 DM. Inzwischen haben wir nun such, gelegentlich einer Tagung des Instituts für Sozialforschung an der Universität Frankfurt, Näheres über das Ergebnis der Befragung erfahren, die das Institut im Auftrage des Konzerns unter der Belegschaft durchgeführt hat. Die Studie stützt sich auf 96 gründliche Interviews. Wenn diese Untersuchung auch nur begrenzte Repräsentanz hat, so wirft sie doch einiges Licht in das Dunkel, das trotz aller demoskopischer Routinebefragungen immer noch über dem Sparverhalten – und damit über den Bestimmungsgründen einer der wichtigsten volkswirtschaftlichen Größen liegt.

Über den Sinn und den Nutzen des Sparens für den einzelnen und die gesamte Volkswirtschaft gibt es keine nennenswerten Meinungsverschiedenheiten. Dennoch wird es hier und dort übel vermerkt, wenn die Ansicht laut wird, daß eben darum den Arbeitern und Angestellten das Sparen anzuempfehlen sei. Die jetzige Höhe der Masseneinkommen, so ist immer wieder zu hören, lasse keinen Raum für freiwillige Konsumverzichte. Der Appell an die Sparbereitschaft sei eine Herausforderung an die Arbeitnehmer, denen mit derartigen unpraktikablen Ratschlägen nicht gedient sei.

Die Untersuchung des Frankfurter Instituts für Sozialforschung über die Gründe der Annahme oder Ablehnung der Aktienangebote, die die Mannesmann AG im vergangenen Jahr ihren Arbeitern und Angestellten gemacht hat, spricht eine andere Sprache. Es ist jedenfalls sozialapolitisch aufschlußreich, daß nur wenige von denjenigen, die über die Motive der Ablehnung des Angebots befragt wurden, auf unzureichende Einkommensverhältnisse, also auf ihr mangelndes Sparvermögen und ihre mangelnde Sparfähigkeit hingewiesen haben. Überwiegend wurde das Nichteintreten in das Angebot damit begründet, daß man anderen Sparformen den Vorzug gäbe, oder es wurde zu erkennen gegeben, daß man grundsätzlich nicht sparwillig sei. Auch die Tatsache, daß die Betriebsangehörigen der einzelnen Werke des Konzerns sehr unterschiedlich auf diese Aktion reagierten, obwohl etwa die gleichen Löhne oder Gehälter verdient werden, deutet darauf hin, daß es nicht die wirtschaftliche Lage allein gewesen sein kann, die für den Entschluß, eine Aktie zu kaufen oder nicht zu kaufen, bestimmend war. Das Institut kommt in seinem Resümee zu dem Schluß, daß mehr als die Sparfähigkeit und die objektiven Umstände, die sie bestimmen, der Sparwillen und damit eine höchst subjektive Einstellung eine Rolle bei dieser Kaufentscheidung gespielt hat.

Nun stehen einige Gespräche mit Arbeitern und Angestellten eines Konzerns, der mehr als 50 000 Beschäftigte hat, nicht für das Ganze, zumal die besondere Methodik dieser Befragung sich einer exakten statistischen Analyse entzieht. Aber sie hat dafür den Vorteil, lebensnah zu sein. Es scheint jedenfalls, mit aller Vorsicht gesagt, um das Sparen können, um das Sparpotential“ der sogenannten „breiten Bevölkerungsschichten“, nicht ganz so hoffnungslos bestellt zu sein, als wie es im allgemeinen von denjenigen hingestellt wird, die das „unzumutbare“ freiwillige Sparen durch Sozialisierungspraktiken oder Miteigentumsexperimente ersetzt sehen vollen. Der doch immerhin ermutigende Erfolg der Mannesmann-Aktion und das, was von denMannesmann-Arbeitern und -Angestellten dazu zu hören war, hat gezeigt, daß ein gewisses „Sparpotential“ durchaus vorhanden ist. Es muß nur durch gegeeignete Ansprache und geeignete Sparformen ausgeschöpft werden.

Auch darüber gestattet diese Studie einige Anmerkungen. Nichts hat dem Spargedanken und dem Sparwillen so sehr geschadet als die hinter uns liegenden Geldentwertungen. Die mit großen Verlusten für den Sparer verbundenen Währungsreformen und die wirtschaftliche Katastrophe am Ende der zwanziger Jahre ist noch nicht vergessen, besonders nicht von den Kleinsparern, zumal die Erinnerung daran wachgehalten wird durch die „schleichende Inflation“, wenn nicht bei uns, so doch um uns herum – und selbstverständlich auch durch das „Gerede“ davon. Die Furcht vor neuen Geldentwertungen stärkt nicht nur die ohnehin schon vorhandene Konsumorientierung; sie bestimmt auch weitgehend die Form, in der Ersparnisse angelegt werden: „Angesichts der gegenwärtigen Unsicherheit und der Erfahrungen der Vergangenheit werden die einzelnen Sparformen zunächst und vor allem an dem Kriterium der Wertbestindigkeit und Krisenfestigkeit gemessen... Dieser Maßstab wird von allen Befragten, gleich welcher Sparorientierung, angelegt. Je mehr in Sachwerten gespart wird, um so besser...

Die beste „Sparförderung“