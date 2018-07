Braune Antibolschewisten – so hieß ein Artikel, in dem Eberhard Aleff unlängst das Buch „Marxismus, Leninismus, Stalinismus“ von Heinrich Härtle (alias Helmut Steinberg) unter die Lupe nahm (DIE ZEIT, Nr. 12/58). Zu diesem Artikel sind uns viele Zuschriften zugegangen. (Einige davon wurden in der letzten Ausgabe abgedruckt.) Eine Zuschrift kam auch von Hilmar Topfe, dem Verfasser der Broschüre „Elizabeth Wiskemann und Deutschlands Nachbar Polen“ – einer Broschüre, die unter den Auspizien desselben Münchner Osteuropa-Instituts erschien, das auch das Steinberg-Buch empfohlen hatte.

Toppe war in einem redaktionellen Vorsprach zu Aleffs Buchbesprechung apostrophiert worden: nicht als „brauner Antibolschewist“ (er saß 1945 noch als Quartaner auf der Schulbank), sondern als Musterbeispiel dafür, „auf welch schmalem Grat die Ostforschung zuweilen zwischen Wissenschaft und Propaganda wandert“. Dazu schreibt uns nun Herr Toppe:

„Die ZEIT wird mir ebensowenig wie Trybuna Ludu das Recht bestreiten können, als Heimatvertriebener aus den deutschen Ostgebieten zu ‚Erkenntnissen‘ und ‚Beweisen‘ Stellung zu nehmen, die mit der historischen Wirklichkeit kaum etwas gemein haben. Wenn jemand, wie es Elizabeth Wiskemann in Germany’s Eastern Neighbours getan hat, mit Hilfe der Wissenschaft ein Unrecht sanktionieren möchte, dann wird er. seinem Leser auch das Recht zugestehen müssen, die Frage nach den politischen Motiven der Verfasserin und nach deren Herkunft zu stellen. Ich habe der englischen Autorin geschrieben, daß sie meine Ausführungen zu Unrecht als einen Angriff auf ihre persönliche Ehre betrachtet hat. Ein solcher war niemals beabsichtigt. Die ZEIT kann versichert sein, daß ich mich mit ihr in der kompromißlosen Ablehnung des Nationalsozialisten-Systems und seiner politischen Ziele einig weiß. Ich hoffe, sie teilt mit mir die Ansicht, daß auch Deutschland sich heute auf den Satz ex iniuria im non oritur (Unrecht schafft kein Recht) berufen darf. Man ist doch kein Nachkomme Hitlers und seiner Partei, weil man die völkerrechtliche Zugehörigkeit Königsbergs und Breslaus zu Deutschland heute ebenso konstatiert wie diejenige Bonns und Münchens.“

Herrn Toppe sei erwidert: Nichts liegt der ZEIT ferner, als ihm das Recht zu bestreiten, den deutschen Anspruch auf die alte Heimat im Osten gegen die fragwürdigen Thesen der englischen Verfasserin zu vertreten. Die ZEIT selbst hat (am 16. August 1956) scharfe Kritik an dem Wiskemannschen Buch geübt. Unsere Stellungnahme richtete sich ausschließlich gegen den Stil der Toppeschen Arbeit, nämlich gegen die Vermischung von Sachkritik und Verdächtigung.

Wenn Herr Toppe nun feststellt, er habe keinerlei Angriffe auf die persönliche Ehre Frau Wiskemanns beabsichtigt, so bleibt zu fragen, wie er denn die umfängliche Hintertreppengeschichte anders verstanden wissen will – jenes Kapitel, das mit der Frage beginnt: „Wer ist diese Elizabeth Wiskemann?“ Zu Andeutungen über „sehr persönliche Beziehungen“ der Autorin zu dem tschechischen Politiker Hubert Ripka tritt die erklärte Absicht, Frau Wiskemann „wissenschaftliche Unaufrichtigkeit“ und zweckbestimmte „Modulierung der historischen Fakten“ zu unterstellen. Auch das sind gewiß massive Angriffe auf die persönliche Integrität, die nicht dadurch gerechtfertigt werden, daß Frau Wiskemann ein ganzes Legenden- und Mythenbündel (Erbfeindschaft, Drang nach Osten) in ihr Buch eingebaut hat. Diese Mythen haben sich indes nicht nur in Polen, sondern auch im westlichen Ausland unter dem Eindruck des Kriegsgeschehens neuerlich fest eingewurzelt, und sie lassen sich sicher nicht durch ein hochtrabendes Aufbegehren beseitigen. Die einzige Entschuldigung, die Toppe für Frau Wiskemann findet, ist die Vermutung, der Tscheche Ripka habe ihr „die zur Gewinnung dieser Einstellung erforderlichen Drogen (!) verabreicht...“

Es ist und bleibt bedauerlich, daß die Vertretung des deutschen Rechtsstandpunktes gegen die Fehldeutungen von Elizabeth Wiskemann einem „Eleven“ übertragen wurde (wie sich Toppe in der Vorbemerkung selbst bezeichnet), und daß Professor Hans Koch die Schrift als „Zeugnis für die fortbestehende Gültigkeit der an den deutschen Universitäten gelehrten und geübten analytisch – kritischen wissenschaftlichen Arbeit“ hinausgehen ließ – und dies unter den Emblemen des Stifter-Verbandes der deutschen Wissenschaft.

In unserer Besprechung des Wiskemann-Buches vor zwei Jahren war gesagt worden: „Es handelt sich bei alldem um eines jener schwierigen weltpolitischen Probleme, an die man nicht mit großen pathetischen Deklamationen herangehen kann.“ Das wird auch Hilmar Toppe vorzuhalten sein. Auch auf ihn trifft zu, was wir damals von der englischen Historikerin sagten: „Miss Wiskemann hat es sich leicht gemacht, sehr leicht. Sie ist an eine zu große Aufgabe mit zu kleinen Mitteln gegangen.“ er.