Im Zuge einer Umorganisation ist die Geschäftsführung der Deutschen TOTAL Treibstoff GmbH, Düsseldorf, in deutsche Hände übergegangen. Neuer Geschäftsführer ist Herr Hans G. Grimm. F. de Noirmont, der bisherige Geschäftsführer der Gesellschaft, wird in Zukunft die Interessen der französischen Muttergesellschaft, der Compagnie Française des Pétroles, bei der TOTAL wahrnehmen. Mit dieser Neuorganisation hat die Deutsche TOTAL eine gewisse Anfangsentwicklung abgeschlossen. Ihre zukünftige Entwicklung auf dem deutschen Markt scheint angesichts der Ölfunde in der Sahara, an denen die Compagnie Française des Pétroles, Paris, wesentlich beteiligt ist, von besonderem Interesse. Ihre Produkte soll die Deutsche TOTAL von einer für Straßburg geplanten Raffinerie erhalten, die durch eine von Marseille kommende Pipeline mit Rohöl versorgt werden wird.

Die Hauptversammlung der Steinkohlenbergwerke Mathias Stinnes AG, Essen, der die Verteilung einer auf 10 (9) v. H. erhöhten Dividende auf die Stammaktien und von 11 (10) v. H. auf die Vorzugsaktien vorgeschlagen wird, soll ferner über die Herabsetzung des Grundkapitals auf 69,414 Mill. DM durch Einziehung von 4,386 Mill. DM eigener Stammaktien beschließen. Gleichzeitig soll über die Erhöhung des Grundkapitals um 10,586 auf 80,0 Mill. DM durch Ausgabe von Inhaberaktien Beschluß gefaßt werden. Die neuen, ab 1. April 1958 gewinnberechtigten Aktien werden den Stamm- und Vorzugsaktionären im Verhältnis 7:1 zu pari angeboten. Der Vorstand soll weiterhin ermächtigt werden, das Grundkapital durch Ausgabe von Inhaberaktien um bis zu 20 Mill. DM zu erhöhen.