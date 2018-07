Inhalt Seite 1 — Wildwestballade walisisch – australisch Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Martin Beheim-Schwarzbach.

Vieles ist hier gebannt: eine Knabengeschichte, die Geschichte der Liebe eines Knaben zum Vater, die Geschichte seiner Ahnung von einem Ehezerwürfnis; die Geschichte einer Wanderung durch die Nacht in einer grausigen Landschaft; vor allem die Geschichte einer Männerfeindschaft und einer homerisch monumentalen Prügelei – in einem nur kleinen, aber äußerst dichten Buche:

Richard Vaughan: „Die Brücke nach Crognant“, Roman; Verlag Marion v. Schröder, Hamburg; 170 S., 10,80 DM.

Englisch lautet der ziemlich klischeehafte Titel „All through the Night“ – die Übersetzung, oder vielmehr Neuwahl des Titels ist wesentlich treffender. Ein kleiner Junge muß zur Nacht, im Sturm, über eine grausige, geländerlose, schmale Brücke klettern, um zu seinem Vater zu gelangen, der hinter dem Verführer seiner Frau her ist, und wird dabei – nun, fast schon zu einem kleinen Manne. Er wird Zeuge von einem Kampf auf Leben und Tod, in dem aber sein Vater, der das Gute, das Starke, das Gerechte vertritt, von den Fäusten eines wüsten Ungetüms von Viehtreiber eine entsetzliche Niederlage erleidet.

Diese Niederlage ist wie eine Ohrfeige für den Leser, der nach allem Grimm und Graus doch wohl so etwas wie ein Happy-End, verdient hat, welches ihm auch zwischen den Zeilen unzweideutig versprochen worden ist. Aber so ist es nun, der Sieg findet nicht statt, ohne Übergang und viel Federlesens wird der Held des Buches fertiggemacht (wenn er auch knapp mit dem Leben, dem nackten, davonkommt).

Dies ist die „Achillesferse“ des Buches, dies und eine gewisse Monotonie des Grimmes und der Faustromantik, die schon an Wildwest mahnt, auch die Monotonie, mit welcher der Sturm in einem unheimlichen walisischen Tal mitspielt. Aber doch hat der kleine Roman eine Intensität und Kraft des Berichtes und der Stimmung, welche ihm den Rang der Dichtung zuweisen: die Bezeichnung, die man ihm am ehesten mitgeben möchte, ist die einer Ballade.

Eine Ballade, eine epische Ballade, diesmal nicht walisischer, sondern australischer Herkunft und gleichfalls nicht ohne kräftig wildwestlichen Beigeschmack, ist auch: